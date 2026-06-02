Tati Grandolio y Valentín Cosso lanzan una serie de videoclips dedicados al litoral

Los músicos entrerrianos estrenarán una serie de videos grabados en el Centro Cultural Juan L. Ortiz y se presentarán el 7 de junio en Paraná

La música del litoral encuentra una nueva expresión en el trabajo conjunto de Tati Grandolio y Valentín Cosso. El acordeonista de Victoria y el guitarrista de Gualeguay celebran un año de desarrollo de su proyecto en dúo con el lanzamiento de una serie de videoclips y una presentación en vivo programada para el sábado 7 de junio en Paraná.

La propuesta reúne dos trayectorias vinculadas desde hace años a las músicas de la región. Chamamé, rasguido doble y polca forman parte de un repertorio que recupera obras emblemáticas del cancionero litoraleño y también incorpora composiciones propias.

Durante 2025, el dúo recorrió distintos escenarios de Entre Ríos y otras localidades de la región. Hacia finales de ese año, el proyecto fue seleccionado en una convocatoria de fomento del Instituto Nacional de la Música (INAMU), apoyo que permitió concretar una serie de registros audiovisuales filmados en marzo de este año en Paraná.

“Si bien venimos compartiendo la música de nuestro litoral hace un tiempo más extenso, hace un año nos propusimos darle forma al dúo y estos videos vienen para afianzar ese trabajo”, expresó Valentín Cosso al referirse a esta nueva etapa.

Por su parte, Tati Grandolio destacó que el repertorio refleja el camino recorrido por ambos músicos dentro del género. “Nuestra relación con la raíz y las obras de referentes del litoral está presente, pero también buscamos generar un espacio para compartir nuevas composiciones y aportar nuestra mirada a esta música”, señaló.

La serie de estrenos comenzará el 3 de junio a través de los canales de YouTube de los artistas. El primer lanzamiento será una versión de "El Estibador", una de las obras más reconocidas del acordeonista Raúl Barboza, figura fundamental de la música litoraleña.

El material audiovisual fue registrado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná bajo la realización del músico y audiovisualista Yamil Isaac. La propuesta busca trasladar al formato audiovisual la intimidad y la cercanía que caracterizan al proyecto, poniendo en primer plano el diálogo entre acordeón y guitarra.

Además de los estrenos en plataformas digitales, el público tendrá la posibilidad de escuchar el repertorio en vivo el sábado 7 de junio a las 13.30 en La Parrillita, ubicada en Laurencena 389 de Paraná, donde el dúo compartirá parte de este recorrido musical que combina tradición, identidad y nuevas búsquedas dentro del universo sonoro del litoral.