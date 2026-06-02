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Fito Páez presentará Sale el Sol Tour 2026 en Santa Fe

Fito Páez regresará a Santa Fe el sábado 28 de noviembre para presentar Sale el Sol Tour 2026, una gira que marca el inicio de una nueva etapa artística

2 de junio 2026 · 13:33hs
Fito Páez presentará Sale el Sol Tour 2026 en Santa Fe

Fito Páez regresará a Santa Fe el sábado 28 de noviembre para presentar Sale el Sol Tour 2026, una gira que marca el inicio de una nueva etapa artística en la trayectoria del músico rosarino. El concierto tendrá lugar a las 21 en la Estación Belgrano y reunirá canciones emblemáticas de su repertorio junto a nuevas versiones especialmente concebidas para este proyecto.

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La gira propone un espectáculo construido desde una mirada renovada sobre la extensa obra de Páez. Lejos de plantear una simple revisión de grandes éxitos, el artista decidió volver sobre muchas de sus canciones para reinterpretarlas desde el presente, con nuevos arreglos y una búsqueda sonora que dialoga con distintas etapas de su recorrido musical.

El repertorio reúne composiciones que forman parte de la historia de la música popular argentina y las presenta bajo una nueva perspectiva. La propuesta busca generar un puente entre la memoria colectiva que habita esas canciones y las inquietudes creativas que continúan impulsando al músico rosarino.

Los primeros indicios de esta nueva etapa pudieron verse en las recientes presentaciones realizadas en el Movistar Arena, donde Páez mostró parte del concepto artístico que sostiene la gira. La puesta, diseñada por Sergio Lacroix, acompaña el recorrido musical con una estética que prioriza la experiencia escénica sin perder de vista la cercanía con el público.

Las actuaciones realizadas en Neuquén y Mendoza también funcionaron como punto de partida para este nuevo recorrido por distintas ciudades del país. Allí comenzó a delinearse una propuesta que pone el foco en el encuentro con las audiencias de diferentes regiones y en la posibilidad de compartir este nuevo momento creativo lejos de los grandes centros urbanos.

En ese sentido, Sale el Sol Tour 2026 tiene un marcado perfil federal. La gira recorrerá numerosas localidades argentinas con la intención de fortalecer el vínculo que Páez ha construido durante décadas con su público. Cada presentación se integra a una misma narrativa artística en la que las canciones aparecen como espacio de encuentro, memoria y celebración.

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Fito Páez Santa Fe Sale el Sol Tour
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