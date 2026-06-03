Violencia de género: un hombre amenazó a su pareja con un arma de fuego en Paraná

Un hombre fue detenido la noche de este martes tras amenazas con un arma de fuego a su pareja.

Un hombre fue detenido la noche de este martes tras amenazas con un arma de fuego a su pareja.

Un hombre fue detenido en Paraná tras haber amenazado a su pareja con un arma de fuego cargada, lista para disparar. El episodio de violencia de género ocurrió la noche de este martes en una vivienda en la zona de cale Ovidio Lagos.

Según informó la Jefatura Departamental a UNO , en el marco de los operativos de seguridad y prevención, personal policial intervino en un procedimiento por amenazas y secuestró un arma de fuego.

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Arma detenido

El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando un móvil policial realizaba recorrida preventiva y advirtió una situación de conflicto familiar.

Al intervenir, una mujer manifestó que su pareja la habría amenazado con un arma de fuego, ante ello, los funcionarios policiales controlaron la situación, resguardaron la integridad de la víctima y localizaron el arma mencionada en el interior del domicilio.

Detenido

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del hombre y el secuestro del arma de fuego, dando intervención a personal de Policía Científica para las diligencias correspondientes.