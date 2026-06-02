Villa Urquiza recibió a su campeón: emotivo homenaje para Leonardo Morales

Leonardo Morales tras la histórica consagración con Belgrano ante River por el Torneo Apertura, arribó a su ciudad natal este martes. Gran recibimiento.

La tranquilidad habitual de Villa Urquiza se transformó este martes en una verdadera fiesta popular. Vecinos, familiares, amigos y aficionados al fútbol se reunieron para darle una cálida bienvenida a Leonardo Morales, el defensor entrerriano que viene de escribir una página dorada en la historia de Belgrano de Córdoba al consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026.

El regreso del Yacaré a su tierra natal estuvo cargado de emoción. Apenas arribó al pueblo que lo vio crecer, fue recibido con aplausos, abrazos, banderas y numerosas muestras de afecto por parte de una comunidad que siguió con orgullo cada paso de su carrera y que celebró como propio el histórico logro alcanzado días atrás en el estadio Mario Alberto Kempes.

foto amigos Los amigos del pueblo de Leonardo Morales.

La llegada de Morales generó una gran convocatoria. Vecinos de distintas generaciones se acercaron para saludarlo, compartir una fotografía y felicitarlo por una actuación que resultó decisiva en la final ante River Plate. El defensor fue una de las figuras del encuentro, marcando un gol clave para la reacción de Belgrano y protagonizando una salvada providencial en los minutos finales que ayudó a asegurar el título para el conjunto cordobés.

Sin embargo, más allá de la dimensión deportiva de la conquista, el momento más emotivo para el futbolista fue reencontrarse con su gente. Visiblemente emocionado, Morales agradeció el cariño recibido y destacó la importancia de regresar a sus raíces después de alcanzar el mayor éxito de su carrera.

La palabra de Leonardo Morales

"Estoy muy agradecido y feliz por el recibimiento en mi pueblo y por el campeonato logrado con Belgrano. La medalla aún no aparece, pero la gloria es lo importante. Todavía no caigo del todo en lo que conseguimos; fue increíble y lo estoy disfrutando mucho con mi gente", expresó ante los presentes.

Las palabras del campeón reflejaron el fuerte vínculo que mantiene con Villa Urquiza, una localidad que siguió de cerca cada partido de la campaña de Belgrano y que vibró con la consagración del defensor entrerriano. Para muchos vecinos, ver a uno de los suyos levantar un título de Primera División representa un motivo de enorme orgullo y una inspiración para las nuevas generaciones.

Durante la recepción no faltaron los reconocimientos, las fotografías y los recuerdos compartidos. Morales se tomó el tiempo para conversar con todos, agradecer cada saludo y devolver el cariño recibido en una jornada que quedará grabada en la memoria de la comunidad.

"Disfruto volver a mi pueblo y compartir con los míos. Acá están mis raíces y la gente que siempre me acompañó", señaló el futbolista, quien encontró en Villa Urquiza el escenario perfecto para continuar celebrando una conquista que ya forma parte de la historia grande de Belgrano.

La imagen del defensor recorriendo las calles de su pueblo, rodeado por el afecto de sus vecinos, simbolizó mucho más que un regreso. Fue el reconocimiento de toda una comunidad a un deportista que nunca olvidó sus orígenes y que hoy, convertido en campeón del fútbol argentino, sigue siendo el mismo joven que soñaba con llegar lejos desde las canchas entrerrianas.

Orgullo de una madre

Mientras esperaba la llegada del jugador, Norma, su mamá, aguardaba con una mezcla de ansiedad, emoción y felicidad.

“Estamos esperando darle un abrazo enorme. Imaginate, es mi hijo. El orgullo que sentimos es inmenso. Y también una alegría porque el pueblo quiso recibirlo como se merece”, expresó.

La mujer destacó que, más allá de los logros deportivos, lo que más valora es que Leo haya conservado la humildad que lo caracterizó desde pequeño: “Siempre hablamos en familia de eso. Qué lindo que la gente lo siga queriendo y que él no haya cambiado. Pienso que todo se debe a eso, a que sigue teniendo los mismos valores. Llega a Villa Urquiza y sale a saludar a todos. Siempre se reúne con sus amigos de la escuela y de la infancia”.

Además, Norma destacó cómo el Yacaré fue progresando en su carrera, desde el fútbol amateur, escalando en las distintas divisiones de ascenso hasta llegar a la elite y coronarse: “Eso es lo que ha cosechado durante estos años, gracias a su esfuerzo, dedicación y no bajar los brazos”.