Vidrieria de San Agustín reabre sus puertas y honra la memoria de Humberto Reding, su fundador

A casi cuatro años de la tragica muerte de Reding, La Casa del Vidrio volverá a abrir sus puertas el 11 de junio en San Agustín. Justo en lo que sería su día.

Humberto Reding un referente de la vidrieria en la región. Falleció en un accidente en 2022.

Hay historias que trascienden el tiempo, los obstáculos y las ausencias. Historias construidas con trabajo, esfuerzo y una profunda conexión con la comunidad. La de La Casa del Vidrio es una de ellas. Local emblemático en el barrio San Agustín. El local estuvo cerrado dos años luego de la familia busque otros rumbos en lo comercial tras el tragico accidente de su dueño.

Después de un tiempo con las puertas cerradas, el tradicional comercio del barrio San Agustín volverá a recibir a sus clientes a partir del próximo 11 de junio, una fecha cargada de simbolismo: el Día del Vidriero. La reapertura también será un homenaje a quien dedicó gran parte de su vida al oficio y convirtió al negocio en un referente de Paraná: Humberto Rolando Reding.

Fundada en 1989, La Casa del Vidrio fue durante décadas mucho más que una vidriería. Fue un punto de encuentro para vecinos, constructores y familias que encontraron allí asesoramiento, calidad y una atención cercana que se transformó en marca registrada.

“Volvemos renovados, con la calidad de siempre y el compromiso de quienes dedicaron su vida a esto”, expresaron desde la empresa al anunciar el regreso. También agradecieron el permanente acompañamiento de los clientes, quienes durante estos años nunca dejaron de preguntar por la continuidad del negocio y manifestar su deseo de volver a verlo en funcionamiento.

Lo que pasó con Humberto Reding en San Agustín

La reapertura tiene un significado especial porque recuerda la figura de Humberto Reding, fundador del emprendimiento y reconocido vecino del barrio San Agustín. Reding falleció el 10 de septiembre de 2022, a los 68 años, tras resultar gravemente herido en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles 1° de Mayo y Montiel.

Aquel día, una Volkswagen Saveiro y un Renault Clío colisionaron violentamente de frente. Horas después se conocieron imágenes que mostraron cómo el automóvil se cruzó de carril antes del impacto. En la camioneta viajaban dos adultos mayores; uno de ellos era Humberto Reding, quien fue trasladado al Hospital San Martín de Paraná, donde finalmente perdió la vida.

Su partida generó una profunda conmoción entre familiares, amigos, clientes y vecinos que lo conocían por su dedicación al trabajo y su permanente disposición para ayudar a los demás.

Casi cuatro años después de aquella dolorosa pérdida, su legado sigue vivo. La reapertura de La Casa del Vidrio representa mucho más que el regreso de un comercio histórico: es la continuidad de una historia familiar y el reconocimiento a un hombre que hizo del oficio una pasión y del esfuerzo cotidiano una forma de vida.

Desde el próximo 11 de junio, las puertas volverán a abrirse en el lugar de siempre. Allí donde Humberto construyó su sueño y donde su recuerdo seguirá presente en cada trabajo realizado, en cada cliente atendido y en cada proyecto que encuentre nuevamente su espacio detrás del mostrador.