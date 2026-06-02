Divididos: La Aplanadora regresa a Santa Fe y anuncia un recital en septiembre

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Divididos volverá a Santa Fe el sábado 5 de septiembre para ofrecer un recital en la Estación Belgrano

2 de junio 2026 · 13:22hs
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Divididos volverá a Santa Fe el próximo 5 de septiembre para ofrecer un recital en la Estación Belgrano. La presentación está programada para las 21 y marcará un nuevo encuentro entre el histórico trío de rock y el público santafesino, luego de un período de intensa actividad en distintos escenarios del país.

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La banda integrada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella llegará a la capital provincial con un repertorio que combinará canciones de su más reciente trabajo discográfico con algunas de las piezas más representativas de una trayectoria que supera las tres décadas.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketek y la expectativa es alta para una de las visitas más esperadas del calendario musical de la región.

El grupo atraviesa una etapa de fuerte actividad artística, con giras multitudinarias y una renovada conexión con su público. En noviembre del año pasado presentó "Divididos", un álbum que puso fin a una espera de 15 años desde la edición de "Amapola del 66" y que reafirma la identidad sonora que convirtió a la banda en una referencia ineludible del rock argentino.

Grabado en los estudios La Calandria, el disco reúne nuevas composiciones atravesadas por la potencia eléctrica, las letras de mirada crítica y los cruces musicales que caracterizan al grupo, donde conviven el rock, el blues y diversas influencias folclóricas.

El recital en Santa Fe permitirá escuchar por primera vez en vivo algunas de esas nuevas canciones, entre ellas "Aliados en un viaje", "Bafles en el mar" y "San Saltarín", temas que comenzaron a consolidarse dentro de los shows recientes de la banda.

Junto a esas incorporaciones, el público podrá reencontrarse con clásicos que forman parte de la historia del rock nacional. Canciones como "El 38", "Ala Delta" y "Spaghetti del Rock" continúan ocupando un lugar central en cada presentación y mantienen intacta su capacidad de convocar a distintas generaciones.

Con una propuesta que combina intensidad, precisión musical y una identidad construida a lo largo de más de 35 años, Divididos volverá a la Estación Belgrano para sumar un nuevo capítulo a su vínculo con el público santafesino.

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Divididos Santa Fe Estación Belgrano Rock
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