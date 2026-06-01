Bulldog llega a Paraná con un show que recorre todas sus épocas

La banda rosarina Bulldog regresa a Paraná: se presentará el viernes 5 de junio en Limbo Pub en el marco de su gira 2026

La banda rosarina Bulldog regresa a Paraná: se presentará el viernes 5 de junio en Limbo Pub en el marco de su gira 2026

Treinta y cinco años después de sus primeros ensayos, Bulldog continúa recorriendo escenarios con la misma intensidad que marcó sus comienzos. La banda rosarina, una de las referencias del punk rock argentino desde fines de los años 80, regresará a Paraná el viernes 5 de junio para presentarse en Limbo Pub, en el marco de una gira que repasa buena parte de su repertorio y anticipa una nueva etapa creativa.

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En diálogo con UNO, el guitarrista Guillermo “Willy” Tagliarini repasó el recorrido del grupo, recordó el vínculo construido con el público entrerriano y reflexionó sobre los desafíos de sostener una carrera independiente durante más de tres décadas.

“Tenemos esa cantidad de años tocando juntos y va pasando la vida. Cuando uno hace un poco de retrospectiva, realmente pasó de todo. Muchas giras, muchos conciertos, no solo en Argentina sino también en otros países, y siempre las mismas ganas de seguir adelante, seguir componiendo y generando música”, expresó.

Paraná ocupa un lugar habitual en la agenda de la banda. A lo largo de los años, Bulldog se presentó en distintos espacios de la ciudad y consolidó una relación cercana con el público de la región. Para Tagliarini, existe una conexión cultural que une a Rosario, Santa Fe y la capital entrerriana.

“Siempre digo que Rosario, Santa Fe y Paraná forman una especie de triángulo cultural. Hay mucha movida y mucha circulación de público entre las tres ciudades. Tocamos muchas veces en Paraná y también en Santa Fe, donde suele venir gente de Entre Ríos. Es una relación que fue creciendo con los años”, señaló.

Sobre el espectáculo que llegará a Limbo, adelantó que será un recorrido por distintas etapas de la historia de Bulldog. “Tenemos muchos discos y muchas canciones, así que es imposible resumir todo en una hora y media. Pero armamos una lista dinámica, con momentos para cantar, para emocionarse y para recordar distintas épocas de la banda”, explicó.

El repertorio incluirá clásicos de toda su trayectoria y también canciones del trabajo más reciente del grupo. Además, Tagliarini confirmó que ya están trabajando en nuevas composiciones que podrían ver la luz próximamente.

Bulldog, banda

Identidad

A diferencia de muchas bandas que desarrollaron su carrera dentro de grandes estructuras empresariales, Bulldog mantuvo una identidad independiente. Esa elección, según el músico, implica asumir responsabilidades que exceden lo artístico.

“No es solamente componer y ensayar. Hay que estar atento a todos los detalles de la realización de cada show. Lo hacemos nosotros cuatro junto a un equipo de trabajo que nos acompaña. La experiencia de tantos años nos permitió aprender a manejar todos esos aspectos”, comentó.

Durante la entrevista, el guitarrista también destacó la importancia del público en la construcción de la historia de la banda. “Tenemos una relación muy directa. Nos gusta estar cerca, conversar, responder mensajes, sacarnos fotos. Respetamos mucho a la gente porque sin público ninguna banda puede crecer”, afirmó.

Esa cercanía también se traduce en la presencia de nuevas generaciones en los conciertos. Para Tagliarini, mantener vivo el vínculo con los más jóvenes es una forma de preservar una cultura musical que atraviesa distintas épocas. “Es importante que sigan apareciendo chicos que se acerquen a este tipo de música. Si no, se pierde parte de la esencia. Nosotros tratamos de acompañar ese proceso y de seguir construyendo comunidad”, sostuvo.

Al momento de definir qué le genera mayor orgullo después de tantos años, la respuesta llegó vinculada a la permanencia. “Lo que más valoramos es haber podido mantener esta llama encendida. Seguimos con ganas de viajar, de tocar y de encontrarnos con la gente. Cuando empezamos jamás imaginamos que íbamos a recorrer tantos lugares”.