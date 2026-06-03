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Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y los pozos millonarios quedaron vacantes. En el Siempre Sale hubo 32 ganadores, uno de Entre Ríos.

3 de junio 2026 · 22:02hs
Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles. 

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles. 

En el sorteo realizado en la noche de este miércoles ningún apostador ganó los principales pozos millonarios que puso en juego el Quini 6. En tanto que en el Siempre Sale se registraron 32 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $11.897.219,25.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe informaron que en el próximo sorteo habrá en juego 5.400 millones de pesos.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

Un entrerriano se hizo millonario con La Revancha del Quini 6. 

Quini 6: un entrerriano se hizo millonario con La Revancha

LEER MÁS: El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 23-28-26-08-07-27. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.100.000.000.

En La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 14-22-42-28-24-27. Tampoco hubo ganadores aquí y para el próximo sorteo habrá un pozo de $1.100.000.000.

Por su parte, en La Revancha, aparecieron el 14-33-42-40-23-07. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, el próximo domingo se sortearán $972.712.508.

Por último, en el Siempre Sale, aparecieron el 14-06-25-09-43-16. En esta modalidad hubo 32 ganadores con cinco aciertos y cada uno se hizo acreedor de $11.897.219,25. Uno de los ganadores es de Entre Ríos.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale Sorteo
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