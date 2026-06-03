Condenaron a prisión perpetua a Alan Domínguez por el femicidio de Brenda Alvarenga en Paraná

El juez Grippo condenó a prisión perpetua a Alan Domínguez por el femicidio de su pareja. Ordenó mantener su prisión preventiva en la cárcel.

La Justicia de Entre Ríos condenó a prisión perpetua a Alan Domínguez por el femicidio de su expareja Brenda Alvarenga.

El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio de Paraná, Alejandro Grippo, impuso la pena de prisión perpetua a Alan Exequiel Domínguez, por el femicidio de su expareja Brenda Alvarenga, ocurrido en junio de 2024 en el barrio Paraná XVI. El 22 de mayo pasado, un jurado popular lo declaró culpable de ser autor penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por el vínculo y por haberse perpetrado en contexto de violencia de género.

La sentencia del magistrado fue notificada a las partes y se conoció ayer, en el marco del legajo “Domínguez, Alan Exequiel s/Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”. Además, hasta tanto la sentencia quede firme, el juez Grippo dispuso la prórroga de la prisión preventiva de Domínguez en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

Las partes

Durante la audiencia de cesura, celebrada el 27 de mayo último en los Tribunales de Paraná, la fiscal Elizabeth Comas y el fiscal Facundo Etienot solicitaron la pena de prisión perpetua para Domínguez, por entender que se trata de la pena única prevista en el Código Penal. Ese pedido fue acompañado por la abogada Silvina Orrego, quien intervino como querellante particular.

Por su parte los defensores oficiales Fabricio Patat y Pablo Biaggini plantearon la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, a lo cual el juez Grippo no hizo lugar.

Se trató del juicio por jurados número 161 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal, del que también participó Susana Carnero en representación del Ministerio Pupilar.

El caso

Como contó UNO, la investigación determinó que el hecho ocurrió el 6 de junio de 2024 en una vivienda ubicada en calle Clark, en el barrio Paraná XVI. Según la reconstrucción judicial, Domínguez ingresó a la casa de Alvarenga por una ventana y, tras una discusión, la atacó y la estranguló. La víctima ingresó sin vida al centro de salud Ramón Carrillo, pese a la intervención de un vecino que intentó auxiliarla en los minutos posteriores al ataque.

En el momento del crimen, la mujer se encontraba al cuidado de un niño de 10 años, quien fue testigo directo del hecho. También otra persona del entorno presenció parte de la secuencia, observando incluso la salida del acusado del domicilio, con quien habría mantenido un breve intercambio en el que Domínguez intentó justificar la situación diciendo que la víctima estaba descompuesta y que iba a buscar medicamentos a una farmacia.

Uno de los elementos relevantes del caso fue que existían denuncias previas de la víctima contra el agresor en la Unidad Fiscal de Violencia de Género de Paraná. Además, pesaban sobre Domínguez medidas de restricción que le prohibían acercarse a Alvarenga, disposiciones que, según la investigación, fueron incumplidas al momento del ataque.