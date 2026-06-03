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Gualeguaychú será la sede del Torneo Argentino Juvenil Femenino

El Torneo Argentino Juvenil Femenino se desarrollará desde el martes 8 hasta el sábado 13 de junio. Será la primera vez que Gualeguaychú albergue este certamen.

3 de junio 2026 · 20:20hs
El Torneo Argentino Juvenil Femenino se disputará en la nueva pista del Polideportivo Municipal Suburbio Norte.

Prensa UEHP

El Torneo Argentino Juvenil Femenino se disputará en la nueva pista del Polideportivo Municipal Suburbio Norte.

Gualeguaychú vivirá un acontecimiento histórico para el hockey sobre patines de la ciudad, ya que por primera vez será en sede del Torneo Argentino Juvenil Femenino, una de las competencias más importantes del calendario nacional en las categorías formativas que se llevará a cabo del 8 al 13 de junio.

El centro de la competencia será la flamante pista del Polideportivo Municipal Suburbio Norte, que tendrá su estreno albergando una competencia de esta magnitud.

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Este martes por la noche se lanzó la competencia que está enmarcada dentro de los festejos de la Histórica.

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El certamen reunirá a 16 equipos de Entre Ríos, San Juan, Buenos Aires y Mendoza, consolidando a la ciudad como un punto de referencia para la disciplina en la rama femenina, durante casi una semana de intensa actividad deportiva.

La competencia es organizada por la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) y cuenta con la fiscalización de la Confederación Argentina de Patinaje (CAP), organismo rector de la actividad a nivel nacional.

Los equipos que competirán en Gualeguaychú

Entre Ríos estará representada por tres instituciones: el Paraná Rowing Club y los locales Central Entrerriano e Independiente. Además, llegarán delegaciones de provincias con una extensa tradición en este deporte, como San Juan, que aportará a Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Concepción Patín Club, Centro Valenciano y Bancaria.

Por su parte, Buenos Aires estará presente con Ensenada, Comunicaciones, Vélez Sarsfield, Huracán y Argentinos Juniors, mientras que Mendoza competirá con Godoy Cruz, IMPSA, Maipú Giol y Leonardo Murialdo.

La fase inicial se disputará mediante cuatro zonas de cuatro equipos cada una. En la Zona A jugarán Concepción Patín Club, Rowing Club, Maipú Giol y Huracán. La Zona B estará integrada por Comunicaciones, SEC, Godoy Cruz y Central Entrerriano. En la Zona C competirán Independiente, Centro Valenciano, Argentinos Juniors e IMPSA, mientras que la Zona D tendrá a Leonardo Murialdo, Ensenada, Bancaria y Vélez Sarsfield.

El sistema de competencia establece que los primeros de cada grupo accederán directamente a las semifinales de la Copa de Oro, instancia en la que comenzará la lucha por el título nacional.

La realización de este torneo representa un importante reconocimiento para el hockey sobre patines entrerriano y para la ciudad de Gualeguaychú, que recibirá a cientos de deportistas, entrenadores, dirigentes y familias de distintos puntos del país.

Con la presencia de algunos de los clubes más destacados del país y las principales promesas juveniles de la disciplina, Gualeguaychú se prepara para vivir una semana de alto nivel competitivo, marcada por la pasión, el talento y el crecimiento constante del hockey sobre patines femenino argentino.

Argentino Juvenil Gualeguaychú Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines Rowing Hockey sobre patines
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