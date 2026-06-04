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Javier Milei defendió por primera vez el retiro del pliego de María Verónica Michelli

Lo hizo a través de un reposteo en la red social X de una publicación realizada por Ricardo Manuel Rojas, exjuez y exsecretario letrado de la Corte.

4 de junio 2026 · 07:28hs
Javier Milei afirmó que se eliminó el 95% del cepo cambiario.

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El presidente Javier Milei se pronunció este miércoles por primera vez sobre la decisión de retirar el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon -quien investiga el caso $LBRA y otros escándalos de la gestión libertaria -y respaldó públicamente la medida adoptada por el Poder Ejecutivo.

Lo hizo a través de un reposteo en la red social X de una publicación realizada por Ricardo Manuel Rojas, exjuez y exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, quien defendió la potestad presidencial para retirar una nominación antes de su aprobación definitiva.

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“Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, escribió Rojas en un mensaje que fue compartido por Milei.

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LEER MÁS: El Gobierno vetó el pliego de una candidata a jueza por su parentesco con un periodista que investigó el caso $LIBRA

Jueza Alconada
Retiraron la postulaci&oacute;n de Mar&iacute;a Ver&oacute;nica Michelli, cu&ntilde;ada de Hugo Alconada Mon para un tribunal federal.

Retiraron la postulación de María Verónica Michelli, cuñada de Hugo Alconada Mon para un tribunal federal.

LEER MÁS: Bullrich ofreció su renuncia tras la polémica por Michelli, pero Milei la rechazó

Se trata de la primera manifestación pública del mandatario sobre un tema que generó fuertes tensiones tanto en la Casa Rosada como en el Senado durante los últimos días.

La postura que Milei decidió respaldar fue expresada por Ricardo Manuel Rojas, a quien el Gobierno había ofrecido en 2025 el cargo de procurador del Tesoro, una designación que finalmente no llegó a concretarse.

La controversia se profundizó el lunes, luego de que la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anticipara que apelaría a una “objeción de conciencia” para no acompañar el retiro del pliego. La situación derivó en versiones sobre una posible renuncia de la legisladora, una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y un tenso encuentro del bloque oficialista, donde sectores más duros cuestionaron su postura.

La nominación de Michelli había sido enviada por el Poder Ejecutivo al Senado y contaba con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, donde recibió el respaldo de nueve de sus 17 integrantes. Sin embargo, el Gobierno resolvió retirar el pliego antes de que fuera tratado en el recinto y, hasta el momento, no brindó una explicación oficial sobre los motivos de la decisión.

Javier Milei
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