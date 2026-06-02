Una mañana marcada por los accidentes en Concordia

Dos accidentes importantes se produjeron este martes por la mañana en Concordia. Dos personas fueron hospitalizadas con lesiones leves.

El accidente en El Martillo se podría haber desencadenado debido a un error en los semáforos.

Las primeras horas de la mañana durante este martes, la ciudad de Concordia fue escenario de dos importantes accidentes que terminaron con lesionados leves que fueron derivados al hospital Masvernat.

El primero de ellos ocurrió alrededor de las 7.20, cuando personal de la Comisaría Frigorífico Yuquerí intervino, en un accidente de tránsito ocurrido en la zona conocida como El Martillo. Por causas que se tratan de establecer, un Chevrolet Prisma conducido por una mujer de 42 años, que viajaba acompañada por dos menores de 7 y 2 años, colisionó con un Chevrolet Cruze en el que circulaba un hombre de 48 años.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y el siniestro dejó únicamente daños materiales en los vehículos involucrados. En el lugar también trabajó personal de la Comisaría Villa Adela, que permaneció realizando las actuaciones correspondientes hasta la llegada de agentes de Tránsito Municipal.

El segundo accidente en Concordia

El otro accidente dejó como saldo a dos personas trasladadas para recibir atención médica, una de ellas con lesiones producto del impacto. Personal de Comisaría Cuarta acudió a la intersección de calles Concejal Veiga y Capuchinos tras ser alertado sobre una colisión entre una motocicleta y una camioneta.

Por causas que aún se investigan, el siniestro involucró a una motocicleta Yamaha YBR de 125 centímetros cúbicos, conducida por un hombre de 63 años, y una camioneta tipo pick-up al mando de otro hombre. De acuerdo con los primeros datos recabados, ambos vehículos circulaban por calle Concejal Veiga en sentido norte-sur cuando se produjo el impacto.

Como consecuencia de la colisión, el conductor del motovehículo resultó lesionado y debió ser trasladado en ambulancia para recibir asistencia médica. Por su parte, el conductor de la camioneta también fue derivado a un centro de salud debido a que manifestó dolor en el pecho tras el accidente.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las tareas de relevamiento para determinar la mecánica del hecho.