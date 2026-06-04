Horóscopo del jueves 4 de junio de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al jueves 4 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Este es el horóscopo correspondiente al jueves 4 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del martes 2 de junio de 2026

Horóscopo del miércoles 3 de junio de 2026

No sea tan crítico y sí más flexible con la relación actual. Ayudará económicamente a un familiar. Un amigo va a intervenir para que se reconozca su trabajo. Si padece asma, cuídese más, podría tener una recaída.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

El futuro le depara nuevas sorpresas entre sus amistades. Demasiados gastos extras, contrólese. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Los problemas circulatorios vuelven a amenazarle.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Disculpe a su pareja y podrá reafirmar su relación. Los problemas económicos que le agobian se resuelven. Posibilidad de que cambien mucho las cosas en el terreno profesional. Esa tensión constante acabará pasándole factura.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No dude de su pareja, sus sentimientos son verdaderos. No corra riesgos económicos, no es el momento. Un compañero le favorecerá para que progrese. Su vitalidad le hará resplandecer y será muy popular.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Conocerá a una persona que le resultará interesante. Buen momento para comenzar un plan de ahorro. Aprenda a transmitir sus ideas profesionales. Su circulación sanguínea se verá favorecida si sale a caminar.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Alguien quiere conquistar a su pareja, no tendrá éxito. Es posible que pronto le llegue una inyección de dinero. Mal momento para cambiar de trabajo. Descansar más, es la única manera de encontrarse bien.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Bienestar y felicidad emocional. Ha gastado más de la cuenta, aprenda la lección. Hoy tendrá el éxito profesional garantizado. Disfrutará de un estado mental envidiable.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los fallos de sus familiares se los debe tomar con calma. Si le apetece darse algún capricho, hoy es el día. Los asuntos laborales le irán muy bien. Por su salud, no acumule cansancio.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Su vida amorosa está a punto de quedarse estancada. Puede jugar algo de dinero a la lotería. Va a estar inspirado y lleno de ideas en su trabajo. Aumento de peso, cuidado con las comidas y bebidas.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Está bien ser independiente, pero déjese querer. No arriesgue en inversiones dudosas. En el trabajo, se pueden amontonar pequeños problemas. Continúe con el ejercicio físico, le sienta muy bien.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Hable con su pareja de sus necesidades. En la economía, todo irá sobre ruedas. Los astros le dan un empujoncito hacia ese ascenso. Va a tener que cuidarse más.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Necesita encontrar afinidad en una pareja. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Su tesón en el trabajo le reportará nuevas ofertas. Dispone de reservas energéticas, no las agote.