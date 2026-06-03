Detuvieron a la madre de uno de los acusados por el cargamento de 260 kilos de cocaína en Entre Ríos

Sebastiana Beatriz Britez fue arrestada en Itatí como tercera implicada en la causa que tramita en Entre Ríos. Posee antecedentes por narcotráfico.

Sebastiana Beatriz Britez es la tercera detenida en la causa por los 260 kilos de cocaína, valuados en 10 millones de euros, secuestrados tras una persecución policial en el departamento Feliciano. La mujer es madre de Benjamín Maciel, el joven de 19 años que cayó junto al narco rosarino Carlos Fiordelino en la Ruta 28, que une Corrientes con Entre Ríos.

La mamá de “Benja” es una correntina del popular barrio Ibiray de Itatí llamada Sebastiana Beatriz Britez, tiene 41 años y una calurosa siesta de enero de 2020 fue encontrada en el atajo Cruz de los Milagros, que conecta la Basílica de la Virgen con la Ruta 12, a bordo de un Chevrolet Onix con 50 kilos de marihuana.

Según consignó Tal Cual Chajarí, iba acompañada por otros dos hombres y su hermano menor Luis Alberto, que por unas horas dejó su oficio de herrero y pintor para ir a confeccionar su primer antecedente penal. En febrero de 2022, el Tribunal Federal de Corrientes la condenó a cuatro años de prisión por transporte de estupefacientes. Pero pasado un tiempo, a partir de un allanamiento de la Policía de Corrientes ordenado por el juez de Garantías Leandro Maciel, en septiembre del año pasado se descubrió su reincidencia. En su casa de Itatí la encontraron de nuevo con drogas.

Fiordelino

En su domicilio de portón rojo y bajo la fachada de un kiosco, los agentes de la fuerza encontraron 14 caramelos de cocaína, 17 de marihuana y casi 900 mil pesos en efectivo, entre otras herramientas del oficio del menudeo. Esta causa sigue abierta y ahora, también, la de su hijo mayor, que quedó detenido en Entre Ríos.

En síntesis, son tres los detenidos por este hecho: Carlos Manuel Fiordelino Celis, Benjamín Ariel Maciel y en las últimas 48 horas: Sebastiana Beatriz Britez, quien hoy fue indagada en el Juzgado Federal de la ciudad de Concordia quien lleva adelante el expediente.

Control, persecución y detención

La detención se Fiordelino y Maciel se produjo la noche del jueves pasado en el Puesto Caminero "Puente de Hierro". Efectivos de la Policía de Entre Ríos intentaron detener para un control preventivo un automóvil Mercedes Benz de alta gama, pero el conductor ignoró la orden y emprendió una peligrosa fuga por la Ruta Provincial Nº 28.

La persecución se extendió por varios kilómetros de caminos rurales. Durante la huida, los ocupantes del vehículo arrojaron bolsos y mochilas a la banquina con la intención de desprenderse de la carga ilegal. La maniobra concluyó cuando uno de los neumáticos delanteros estalló, obligando al automóvil a detenerse. Los efectivos lograron reducir a los sospechosos y, al inspeccionar los elementos descartados, hallaron 250 ladrillos compactos de clorhidrato de cocaína con un peso total de 250 kilos.

Los detenidos fueron el presunto narcotraficante rosarino Carlos Fiordelino, quien cuenta con más de 40 causas judiciales y había permanecido prófugo de la Justicia, y Benjamín Ariel Maciel, de 19 años. Ambos fueron alojados en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.