Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

Alrededor de 18 alumnos de la Ecenaa trabajaron en el Islote Curupí, donde recolectaron basura en la zona.

El copromiso de los integrantes de la Ecenaa con el medioambiente.

Un grupo de integrantes de la Escuela de Canotaje, Expedición y Natación de Aguas Abiertas (Ecenaa) llevó adelante una nueva jornada de limpieza en el río Paraná, reafirmando su compromiso con el cuidado del ambiente y la preservación de los espacios naturales de la región.

La actividad contó con la participación de alrededor de 18 alumnos, quienes recorrieron distintos sectores del Islote Curupí para recolectar residuos que afectan el ecosistema del lugar. Durante la jornada extrajeron una importante cantidad de desechos, entre ellos plásticos, trozos de tergopol, una tapa de heladera y partes de un televisor, elementos que habían sido arrastrados por el agua hasta la zona.

El compromiso de Ecenaa con el medio ambiente

Estas actividades forman parte de las iniciativas que impulsa Ecenaa para generar conciencia sobre la contaminación de los cursos de agua y promover hábitos responsables en relación con el ambiente. Además del trabajo de recolección, las jornadas permiten que los participantes tomen contacto directo con la problemática y colaboren activamente en la conservación del río.

Desde la institución destacaron la predisposición de los alumnos para sumarse a este tipo de propuestas y adelantaron que próximamente se realizará una nueva jornada de limpieza, cuya fecha será confirmada en los próximos días.

Con este tipo de intervenciones, Ecenaa continúa aportando su granito de arena para mantener limpios los espacios naturales de Paraná y fomentar una mayor conciencia ambiental entre la comunidad.