Deportivo Máquina, el primer clasificado a los playoffs del Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino

Deportivo Máquina avanzó de instancia al golear en su segunda presentación. Español y Atlético Neuquén buscarán el pase a cuartos de final.

Deportivo Máquina se convirtió en el primer equipo paranaense en asegurar su clasificación a los cuartos de final del Torneo Nacional Copa de Oro Femenino de Futsal que se desarrolla en el estadio cubierto del parque escolar Enrique Berduc, en la capital entrerriana.

El conjunto Rojo selló su boleto a la próxima instancia al derrotar con autoridad por 4 a 0 a Nueva Era de Rosario, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo C. Con este resultado, las paranaenses ratificaron el buen inicio que habían tenido en el certamen, luego de imponerse por 2 a 1 sobre Portuarios de Formosa en su debut.

En tanto, por el Grupo D, Español y Atlético Neuquén no lograron sacarse ventajas e igualaron 0 a 0. De esta manera, tanto el Pingüi como la Furia definirán este miércoles sus posibilidades de avanzar a los playoffs en la última jornada de la fase de grupos.

La contracara de la jornada la protagonizaron Atlético Paraná y José Hernández, que quedaron sin chances matemáticas de acceder a la próxima ronda. El Decano sufrió su segunda derrota consecutiva al caer por 3 a 0 frente a El Dorado, mientras que el Verdinegro también tropezó en su segunda presentación al perder 4 a 0 ante Montreal.

Última fecha de la Primera Fase del Torneo Nacional Copa de Oro

16: Atlético Paraná – Comunicaciones B

17.30: Don Orione – Atlético Neuquén

19: Español – Tercer tiempo

20.30: José Hernández – Pescadores

22: Deportivo Máquina – Tenis Club