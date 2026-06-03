Uno Entre Rios | Ovación | Concepción del Uruguay

El Rally Entrerriano se presentó en Concepción del Uruguay

Se hizo el lanzamiento de la tercera fecha de este fin de semana en Concepción del Uruguay, donde se esperan alrededor de 40 tripulantes.

3 de junio 2026 · 19:34hs
Este martes por la noche se lanzó la competencia que está enmarcada dentro de los festejos de la Histórica.

Este martes por la noche se lanzó la competencia que está enmarcada dentro de los festejos de la Histórica.

El Rally Entrerriano RUS llega este fin de semana a Concepción del Uruguay, la localidad madre de la categoría que suma la carrera a los festejos por su 243° Aniversario, que siempre convoca gran cantidad de binomios y público. En la noche de este martes se realizó el lanzamiento en el predio Multieventos.

Rally Entrerriano
Rally Entrerriano en Concepción del Uruguay.

Rally Entrerriano en Concepción del Uruguay.

El intendente José Laurito le dio la bienvenida a la categoría y destacó el impacto social y económico que genera el evento, el valor del deporte para la ciudadanía y el trabajo que se hace desde el Auto Club de Concepción del Uruguay para llevar adelante el campeonato.

concepcion del uruguay presento una novedosa app de accesibilidad

Concepción del Uruguay presentó una novedosa App de accesibilidad

Impulsan declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos a Emanuel Noir

Impulsan declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos a Emanuel Noir

Al intendente lo acompañaron el secretario de Cultura Deportes y Turismo, Sergio Richard y el director de Deportes, Osvaldo López; también estuvieron presentes por la categoría Miguel Pilepich, Diego Neuherz y Juan Gianello. También asistió Julián Forclaz, presidente de la Comisión Autódromo y los pilotos y navegantes Laura Esquivo, Franco Pellandino, Daniel Parravicini, Daniel Reynoso, Santiago Pontelli, Tomas Pellandino y Manuel Cergneux.

Faltando un día para el cierre de las inscripciones ya son 31 los binomios que confirmaron su presencia este fin de semana. El epicentro de las actividades será el predio Multieventos, que oficiará de Parque de Servicios y Parque Cerrado entre etapas, y que empezará a poblarse de equipos el jueves por la tarde.

Las actividades oficiales arrancarán el viernes a las 9.30 con la Administrativa y desde las 11 las tripulaciones podrán empezar a recorrer los tres tramos que tendrá la carrera. Desde las 13 será la Técnica previa y los autos tomarán contacto con los caminos en parte del tramo del Autódromo a las 16.30 con el Shakedown. La jornada del viernes terminará con la Largada Promocional en Plaza Ramírez, donde está previsto que el primer auto suba a las 20.30.

Así será Concepción del Uruguay

La primera etapa del sábado contará con cinco pruebas especiales que sumarán 51,79 kilómetros cronometrados, arrancando a la hora 12.03 en Autódromo Concepción del Uruguay que con 8,11 kilómetros se correrá dos veces más, a las 13.34 y 16.25, respectivamente. La otra PE del día será 5° Ensanche-La Tigrera de 13,73 kilómetros que se correrá a las 12.51 y 15.52.

La segunda etapa del domingo tendrá cuatro tramos de velocidad y un total de 45,92 kilómetros de carrera comenzando a las 9.28 en Autódromo que se correrá nuevamente a la hora 12.19, compartiendo la jornada con La Tigrera-Planta de Gas de 14,85 kilómetros que tendrá dos pasadas a las 9.51 y 12.42, esta segunda pasada como Power Stage, completando 97,71 kilómetros totales de velocidad pura.

Concepción del Uruguay Rally aniversario
Noticias relacionadas
Representantes sindicales y de la empresa no lograron un acuerdo. Las negociaciones continuarán en Paraná. La planta cerró por tiempo indeterminado. Los trabajadores se manifestaron en Concepción del Uruguay.

Granja Tres Arroyos: sin acuerdo la audiencia pasó a cuarto intermedio

En Concepción del Uruguay hubo disturbios al momento de los allanamientos.

Tensión en Concepción del Uruguay por varios allanamientos antidrogas

La Secretaría de Trabajo interviene en el conflicto por el cierre de la Granja Tres Arroyos.

Granja Tres Arroyos: la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación laboral

Los empleados de Granja Tres Arroyos visibilizaron su preocupación por el cierre temporario de la planta.

Empleados de Granja Tres Arroyos se manifestaron tras el cierre temporario de la planta

Ver comentarios

Lo último

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

Gualeguaychú será la sede del Torneo Argentino Juvenil Femenino

Gualeguaychú será la sede del Torneo Argentino Juvenil Femenino

El Rally Entrerriano se presentó en Concepción del Uruguay

El Rally Entrerriano se presentó en Concepción del Uruguay

Ultimo Momento
Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

Gualeguaychú será la sede del Torneo Argentino Juvenil Femenino

Gualeguaychú será la sede del Torneo Argentino Juvenil Femenino

El Rally Entrerriano se presentó en Concepción del Uruguay

El Rally Entrerriano se presentó en Concepción del Uruguay

Citricultura: afirman que vender una naranja cuesta más de lo que pagan

Citricultura: afirman que "vender una naranja cuesta más de lo que pagan"

Los biciviajeros entrerrianos fueron recibidos por el cuerpo técnico de la Selección Argentina

Los biciviajeros entrerrianos fueron recibidos por el cuerpo técnico de la Selección Argentina

Policiales
Prisión preventiva para profesor de música de Concordia

Prisión preventiva para profesor de música de Concordia

Detuvieron a la madre de uno de los acusados por el cargamento de 260 kilos de cocaína en Entre Ríos

Detuvieron a la madre de uno de los acusados por el cargamento de 260 kilos de cocaína en Entre Ríos

Violencia de género: un hombre amenazó a su pareja con un arma de fuego en Paraná

Violencia de género: un hombre amenazó a su pareja con un arma de fuego en Paraná

Condenaron a prisión perpetua a Alan Domínguez por el femicidio de Brenda Alvarenga en Paraná

Condenaron a prisión perpetua a Alan Domínguez por el femicidio de Brenda Alvarenga en Paraná

Una mañana marcada por los accidentes en Concordia

Una mañana marcada por los accidentes en Concordia

Ovación
Gualeguaychú será la sede del Torneo Argentino Juvenil Femenino

Gualeguaychú será la sede del Torneo Argentino Juvenil Femenino

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

Deportivo Máquina, el primer clasificado a los playoffs del Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino

Deportivo Máquina, el primer clasificado a los playoffs del Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino

El Rally Entrerriano se presentó en Concepción del Uruguay

El Rally Entrerriano se presentó en Concepción del Uruguay

Villa Urquiza recibió a su campeón: emotivo homenaje para Leonardo Morales

Villa Urquiza recibió a su campeón: emotivo homenaje para Leonardo Morales

La provincia
Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

Citricultura: afirman que vender una naranja cuesta más de lo que pagan

Citricultura: afirman que "vender una naranja cuesta más de lo que pagan"

Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo con la banda Insistentes

Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo con la banda Insistentes

La Municipalidad de Paraná avanza con obras de saneamiento e infraestructura en barrio Maccarone

La Municipalidad de Paraná avanza con obras de saneamiento e infraestructura en barrio Maccarone

Rogelio Frigerio anunció financiamiento internacional para el mejoramiento de las rutas

Rogelio Frigerio anunció financiamiento internacional para el mejoramiento de las rutas

Dejanos tu comentario