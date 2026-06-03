El Rally Entrerriano se presentó en Concepción del Uruguay

Se hizo el lanzamiento de la tercera fecha de este fin de semana en Concepción del Uruguay, donde se esperan alrededor de 40 tripulantes.

Este martes por la noche se lanzó la competencia que está enmarcada dentro de los festejos de la Histórica.

El Rally Entrerriano RUS llega este fin de semana a Concepción del Uruguay, la localidad madre de la categoría que suma la carrera a los festejos por su 243° Aniversario, que siempre convoca gran cantidad de binomios y público. En la noche de este martes se realizó el lanzamiento en el predio Multieventos.

El intendente José Laurito le dio la bienvenida a la categoría y destacó el impacto social y económico que genera el evento, el valor del deporte para la ciudadanía y el trabajo que se hace desde el Auto Club de Concepción del Uruguay para llevar adelante el campeonato.

Al intendente lo acompañaron el secretario de Cultura Deportes y Turismo, Sergio Richard y el director de Deportes, Osvaldo López; también estuvieron presentes por la categoría Miguel Pilepich, Diego Neuherz y Juan Gianello. También asistió Julián Forclaz, presidente de la Comisión Autódromo y los pilotos y navegantes Laura Esquivo, Franco Pellandino, Daniel Parravicini, Daniel Reynoso, Santiago Pontelli, Tomas Pellandino y Manuel Cergneux.

Faltando un día para el cierre de las inscripciones ya son 31 los binomios que confirmaron su presencia este fin de semana. El epicentro de las actividades será el predio Multieventos, que oficiará de Parque de Servicios y Parque Cerrado entre etapas, y que empezará a poblarse de equipos el jueves por la tarde.

Las actividades oficiales arrancarán el viernes a las 9.30 con la Administrativa y desde las 11 las tripulaciones podrán empezar a recorrer los tres tramos que tendrá la carrera. Desde las 13 será la Técnica previa y los autos tomarán contacto con los caminos en parte del tramo del Autódromo a las 16.30 con el Shakedown. La jornada del viernes terminará con la Largada Promocional en Plaza Ramírez, donde está previsto que el primer auto suba a las 20.30.

Así será Concepción del Uruguay

La primera etapa del sábado contará con cinco pruebas especiales que sumarán 51,79 kilómetros cronometrados, arrancando a la hora 12.03 en Autódromo Concepción del Uruguay que con 8,11 kilómetros se correrá dos veces más, a las 13.34 y 16.25, respectivamente. La otra PE del día será 5° Ensanche-La Tigrera de 13,73 kilómetros que se correrá a las 12.51 y 15.52.

La segunda etapa del domingo tendrá cuatro tramos de velocidad y un total de 45,92 kilómetros de carrera comenzando a las 9.28 en Autódromo que se correrá nuevamente a la hora 12.19, compartiendo la jornada con La Tigrera-Planta de Gas de 14,85 kilómetros que tendrá dos pasadas a las 9.51 y 12.42, esta segunda pasada como Power Stage, completando 97,71 kilómetros totales de velocidad pura.