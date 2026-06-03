A 30 años de Comfort y Música para Volar, Sobredosis de Soda presenta Vuelo Stereo

Sobredosis de Soda se presentará el 18 de junio en el Teatro 3 de Febrero con Vuelo Stereo, inspirado en el histórico MTV Unplugged de Soda Stereo

Sobredosis de Soda se presentará el 18 de junio en el Teatro 3 de Febrero con Vuelo Stereo, inspirado en el histórico MTV Unplugged de Soda Stereo

Treinta años después de la edición de Comfort y Música para Volar, uno de los trabajos más recordados de Soda Stereo, Sobredosis de Soda llegará a Paraná con una propuesta que busca mirar aquella obra desde el presente. La banda se presentará el jueves 18 de junio a las 21 en el Teatro 3 de Febrero con Vuelo Stereo, un espectáculo conceptual que toma como punto de partida el histórico MTV Unplugged para construir una experiencia sonora renovada.

Sobredosis de Soda llegará a Paraná con una mirada actual sobre un clásico de Cerati

Reconocido como uno de los tributos a Soda Stereo de mayor proyección internacional, el grupo viene de recorrer más de 20 países y de reunir a más de 100.000 espectadores durante el Stereo Tour 2025. Sin embargo, lejos de apostar a la repetición de fórmulas conocidas, el proyecto continúa explorando nuevas formas de acercarse al universo de Gustavo Cerati.

En diálogo con UNO, el cantante y fundador de la banda, Mariano Albergoli, explicó que la premisa de este nuevo espectáculo es imaginar cómo sonaría Soda Stereo en la actualidad.

“No queremos que nuestros conciertos repliquen el pasado ni que parezcan una película que ya viste varias veces. Nos gusta jugar con el concepto y preguntarnos cómo sería un show de Soda Stereo hoy, aquí y ahora”, señaló.

A partir de esa idea, Vuelo Stereo toma como referencia el disco Comfort y Música para Volar y recupera buena parte de las canciones que integraron aquel MTV Unplugged. Al mismo tiempo, incorpora temas que quedaron fuera de ese repertorio y los presenta bajo una estética sonora diferente.

“Tomamos ese disco como una excusa para ofrecer algo nuevo. Gustavo era una persona que siempre incorporaba elementos de la música contemporánea para reinventarse. Pensamos el espectáculo desde ese lugar”, explicó Albergoli.

La propuesta suma arreglos para cuarteto de cuerdas, recursos electrónicos y climas inspirados en artistas como Massive Attack y Air. El resultado es una primera parte del concierto atravesada por atmósferas envolventes y texturas que dialogan con el legado artístico de Cerati. Luego, el show da paso a un tramo más eléctrico donde aparecen los clásicos más reconocidos de la banda.

Para Albergoli, una de las claves del proyecto es que cada gira tenga una identidad propia. “Nos gusta que el público de Paraná, que nos ve año tras año, siempre se encuentre con algo distinto. Queremos que sienta que Sobredosis de Soda le trae una propuesta nueva cada vez que vuelve”, afirmó.

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Un legado que atraviesa generaciones

Después de años recorriendo escenarios de América y otros continentes, el músico asegura que la obra de Soda Stereo conserva una vigencia difícil de encontrar en otros artistas latinoamericanos.

“No hay país donde vayas y Soda no sea reconocido. Pero lo más llamativo es encontrarte con músicos jóvenes que siguen viendo a Gustavo como un faro artístico. Escuchás chicos de 20 años hablando de Bocanada o de sus discos como si hubieran salido ayer”, sostuvo.

Esa permanencia también se refleja en la diversidad del público que asiste a los conciertos. Según Albergoli, una de las experiencias más gratificantes es ver cómo las canciones continúan pasando de generación en generación.

“Hay chicos de ocho o diez años en la primera fila que se saben todas las letras. Y también están los fanáticos que siguieron a Soda desde el principio. Es muy lindo ver a abuelos, padres e hijos compartiendo el mismo show. No son muchas las bandas que pueden generar eso”, destacó.

Canciones que cambian con el tiempo

La relación con el repertorio tampoco permanece intacta para quienes lo interpretan. Con el paso de los años, algunas canciones adquirieron nuevos sentidos para los integrantes de la banda.

“Hay letras que hoy tienen otra dimensión. Pienso en En la ciudad de la furia, cuando dice ‘donde nadie sabe de mí, yo soy parte de todos’. Hoy Gustavo se convirtió en eso: es parte de todos. Son frases que con el tiempo cobran una profundidad diferente”, reflexionó.

Con esa mirada, Sobredosis de Soda llegará nuevamente a Paraná para celebrar una obra fundamental del rock en español, pero también para demostrar que las canciones pueden seguir encontrando nuevas formas de decir y de sonar décadas después de haber sido creadas.

Las entradas para el espectáculo están disponibles a través de GradaTickets y en la boletería del Teatro 3 de Febrero.