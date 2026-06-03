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Ni Una Menos: masiva movilización frente al Congreso en reclamo de justicia por los femicidios

Frente al Congreso de la Nación se llevó adelante una masiva movilización en el marco de la undécima marcha del colectivo “Ni Una Menos”.

3 de junio 2026 · 21:38hs
El colectivo Ni Una Menos llevó adelante una multitudinaria movilización en el Congreso. 

El colectivo Ni Una Menos llevó adelante una multitudinaria movilización en el Congreso. 

Una masiva movilización de mujeres colmó la Plaza del Congreso en la undécima marcha federal convocada por el colectivo Ni Una Menos. Fue en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, distintas agrupaciones feministas y personas que llegaron espontáneamente se congregaron desde media tarde frente al Palacio Legislativo a la espera de la lectura del documento principal.

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Ni Una Menos en Buenos Aires

“Exigimos la renuncia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por la desidia organizada del Poder Judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad. Este caso sintetiza las violencias institucionales a las que nos somete el Estado”, expresaron.

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La convocatoria para la jornada del Ni Una Menos este miércoles 3 de junio  plantea un paro activo y un ruidazo y carteleada a partir de las 10. La marcha será a las 15 desde plaza 1 de Mayo.

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“También nos conmueve el femicidio de Dulce María Beatriz Candia, adolescente, de 17 años, de Misiones, y de Noelia Romero, de Temperley, provincia Buenos Aires”, sumaron, e insistieron en las búsquedas de Camila Maidana, de Chubut, y Delicia Mamani, desaparecida en Córdoba hace seis meses.

La nueva protesta de mujeres contra la violencia de género se desarrolla bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”. Junto con las consignas contra la violencia de género, el documento tiene fuerte contenido político contra el gobierno de Javier Milei.

Distintos partidos políticos y organizaciones sindicales participan de la marcha: el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FiT), el Partido Obrero (PO), el Partido Justicialista (PJ), la Unión Cívica Radical (UCR), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) también se sumó al llamado.

Para las 16 el movimiento en la plaza se acrecentó, con las banderas de diferentes organizaciones apostadas, pero también muchísima gente llegando por las calles laterales, con pañuelos, buzos, zapatillas o camperas violetas, color que representa la lucha histórica por la igualdad de género y la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Masiva concurrencia

Según el informe anual de la Corte Suprema de Justicia, publicado la semana pasada, en 2025 hubo 200 femicidios, una baja respecto de los 228 registrados en 2024, pero que continúa alta y genera reacciones, como la tradicional marcha Ni Una Menos.

La protesta no está exenta consignas políticas, ya que además de reclamar por políticas contra la violencia de género, otras denuncian el contexto social y económico actual y apuntan contra las políticas de género del gobierno de Javier Milei, que incluso relativiza la figura penal del femicidio.

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Son también parte de la movlización Periodistas Argentinas, que reúne a más de un centenar de trabajadoras de prensa.

Otros puntos destacados

Para las 17.30, la Plaza del Congreso ya estaba totalmente ocupada, era difícil desplazarse y se cortaba la señal de internet. Seguía llegando gente, aunque había accesos cerrados.

“Nos movilizamos hoy a lo largo y ancho del país convencides [sic] de que organizar la rabia es también construir una alternativa de vida y dignidad frente al saqueo criminal y la crueldad que impulsa el gobierno de Javier Milei y todos sus cómplices”, continuó la lectura del documento luego de las menciones a las víctimas de violencia de género.

“Nos rebelamos para derrotar el proyecto de ajuste, endeudamiento y saqueo impulsado por Milei, Trump, el FMI y sus cómplices, que nos empobrece, nos somete a la precarización y el pluriempleo, nos obliga a endeudarnos para subsistir y destruye nuestra salud mental. Rechazamos la Reforma Laboral”, leyeron desde el escenario.

En otro pasaje político, exigieron la libertad de las dirigentes políticas Milagro Sala y Cristina Fernández de Kirchner y rechazaron el llamado “Operativo Tormenta Negra de Jorge Macri para estigmatizar los barrios populares y sus habitantes”.

Ni una Menos Movilización Congreso Justicia femicidios
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