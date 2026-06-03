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Prisión preventiva para profesor de música de Concordia

El profesor de música de Concordia acusado de haber cometido grooming recibió 20 días de prisión preventiva y lo cumpliría en la alcaidía.

3 de junio 2026 · 17:53hs
Este miércoles se dictó la resolución por parte de la justicia de Concordia.

Este miércoles se dictó la resolución por parte de la justicia de Concordia.

Este miércoles al mediodía, el juez de garantías Francisco Ledesma dictó 20 días de prisión preventiva para el profesor de música Alan Céspedes, acusado de haber cometido grooming. Según trascendió, el docente tendrá que cumplir con la medida en la alcaidía de Concordia.

tribunales concordia domiciliaria herir un ladrón.jpg
Presunto caso de grooming.

Presunto caso de grooming.

La fiscalía había pedido 20 días de prisión preventiva para continuar con la investigación y el juez accedió al pedido y confirmó la medida.

El accidente en El Martillo se podría haber desencadenado debido a un error en los semáforos.

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Céspedes había sido detenido el domingo por la mañana luego de que fueran allanados su vivienda y el estudio en el que dicta clases de música y canto. La detención se dio luego de una denuncia en la que señalaban que habría intentado contactarse con la misma menor que provocó, en octubre de 2025, su desplazamiento del colegio Mitre de Concordia.

En aquella ocasión, el padre de una estudiante lo había señalado por –presuntamente– mantener contacto y vinculación de carácter inadecuado y con connotación sexual con la menor, consignó Concordia Policiales.

Sobre el grooming

El grooming es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de Internet, a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos como redes sociales, páginas web, aplicaciones de mensajerías como whatsapp, etc.

Se refiere a situaciones en las que un adulto contacta a un menor de edad, a través de Internet, mediante la manipulación o el engaño, y ocultando su edad; logra que el niño o niña realicen acciones de índole sexual.

La palabra grooming deriva del verbo inglés groom, que se refiere a conductas de “acercamiento o preparación para un fin determinado”. Los datos que publicamos voluntariamente y los que publican terceros sobre nosotros dejan una huella -que difícilmente se puede borrar- y nos expone abiertamente. Muchos de nuestros datos circulan en el mundo virtual, pero sus consecuencias son absolutamente reales.

Concordia grooming Prisión
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