En exclusiva con UNO, Palito Ortega anticipó su regreso a Paraná

El regreso de Palito Ortega a Paraná ya tiene fecha. El artista se presentará este sábado 4 de abril, a las 21, en el Centro Provincial de Convenciones

El regreso de Palito Ortega a Paraná ya tiene fecha. El artista se presentará este sábado, a las 21, en el Centro Provincial de Convenciones, con un espectáculo que propone recorrer más de seis décadas de canciones que forman parte del repertorio popular argentino. Las entradas se pueden adquirir a través de plateaunotickets.com y en Breyer Disquería (25 de Junio 29).

En la previa de ese reencuentro, UNO dialogó en exclusiva con el músico, quien repasó su presente, su historia y la manera en que transita hoy el escenario, desde una mirada atravesada por la memoria, el agradecimiento y una vigencia que se sostiene en el tiempo.

“Estoy en un momento de felicidad, de poder compartir con mi familia y con los amigos todo lo que no pude disfrutar en otros tiempos. Mi vida sigue siendo intensa, la música me llevó por el mundo y me fue enseñando”, definió.

Palito Ortega

Una historia en movimiento

Nacido como Ramón Ortega en Tucumán, su recorrido comenzó lejos de cualquier escenario. Llegó a Buenos Aires siendo muy joven, con la necesidad de trabajar y salir adelante. Vendió café en la calle, hizo distintos oficios y encontró en la música un espacio que, con el tiempo, se transformó en su identidad. Aquellos primeros años también quedaron grabados en su memoria. “Yo siempre tuve el recuerdo de mi niñez, veía los afiches de Libertad Lamarque, de Luis Sandrini. Y un día me encontré trabajando con ellos. La vida fue realmente fantástica”, recordó durante la charla.

Ese camino, que comenzó casi de manera intuitiva, se transformó en una carrera extensa y diversa. Desde sus primeras grabaciones y su paso por el fenómeno televisivo del Club del Clan, hasta sus composiciones junto a Dino Ramos, Ortega construyó un repertorio que atravesó generaciones y fronteras. Canciones como La felicidad, Un muchacho como yo o Corazón contento lograron instalarse en distintos contextos culturales y geográficos.

“Nunca imaginé escuchar mis canciones en otros idiomas ni viajar con mi música por tantos países. Fue algo que no soñé de esa manera. Se fue dando con el tiempo”, explicó.

En ese recorrido, el escenario se mantuvo como un punto central. A pesar del paso de los años, el vínculo con el público sigue siendo una constante que el artista destacó como uno de los aspectos más importantes de su carrera.

“Tengo que agradecer todos los días el hecho de subir a un escenario y sentir todavía el cariño de la gente. Es una carrera muy exigente, de mucha exposición, pero llegar hasta acá es algo que valoro profundamente”, señaló.

Esa relación se renueva en cada presentación. En Paraná, el show estará atravesado por ese repertorio que se mantiene vigente y que continúa encontrando nuevas lecturas. Sobre uno de sus temas más emblemáticos, Ortega se detuvo en su recorrido inesperado.

palito ortega.jpg Definición. "Tenía que darle a la gente una palabra de esperanza".

“La felicidad es una canción muy simple, pero le dio la vuelta al mundo. La escuché en Alemania, en Londres, en versiones instrumentales, en otros idiomas. Son cosas que sorprenden. A veces uno busca escribir algo que trascienda y no pasa, y otras veces sucede con una canción tan sencilla”, sostuvo.

La circulación actual de la música también aparece como un punto de comparación con sus comienzos. Para el artista, las nuevas generaciones cuentan con herramientas que modificaron por completo la forma de difusión, con una inmediatez que antes resultaba impensada. En sus primeros años, lograr que una canción cruzara fronteras implicaba gestiones, contactos y tiempos largos; hoy, en cambio, una melodía puede expandirse en cuestión de horas. En ese cambio de época, Ortega observa un nuevo modo de relación entre los artistas y el público, atravesado por la velocidad, pero también por una mayor accesibilidad.

“Que recuerden una canción después de tantos años es un reconocimiento. Hoy la música viaja de otra manera, es todo mucho más inmediato, pero sigue siendo emocionante”, indicó. En esa línea, valoró la permanencia de sus composiciones más allá del paso del tiempo, en un contexto donde las canciones conviven con nuevas versiones, reinterpretaciones y formas de circulación que las acercan a públicos distintos.

Su vínculo con la ciudad

El regreso a Paraná no es un dato menor dentro de su historia. La ciudad aparece ligada a sus primeros pasos, mucho antes de la popularidad masiva, en una etapa en la que la música todavía era una búsqueda y no un destino consolidado. “La primera vez que fui a Paraná tenía 17 años, era muy joven, como percusionista en una banda. Pasaron muchos años y poder volver a encontrarme con la gente y subir a un escenario es una alegría muy grande”, contó.

Esa distancia entre aquel inicio y el presente traza un recorrido amplio, que incluye 48 discos editados, una extensa carrera en el cine y una etapa como productor (que incluyó la histórica visita de Frank Sinatra a la Argentina).

Palito Ortega.jpg Palito Ortega debía estar este sábado en Paraná.

En ese marco, la presentación del 4 de abril se plantea como un nuevo punto de encuentro, donde la memoria musical se cruza con el presente. Sobre ese momento, el propio artista dejó un mensaje concreto: “Va a ser muy importante para mí poder compartir estas canciones. Los espero en Paraná”, expresó.

El show propone una noche centrada en el recorrido de una obra que se mantiene activa y en un artista que, a más de seis décadas de sus inicios, continúa encontrando en el escenario un espacio de intercambio directo con el público.