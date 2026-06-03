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La Municipalidad de Paraná avanza con obras de saneamiento e infraestructura en barrio Maccarone

La Municipalidad de Paraná trabaja en la Cortada 5 de barrio Maccarone busca resolver problemas históricos de acumulación de agua.

3 de junio 2026 · 18:23hs
La Municipalidad de Paraná avanza con obras de saneamiento e infraestructura en barrio Maccarone.

La Municipalidad de Paraná avanza con obras de saneamiento e infraestructura en barrio Maccarone.

La Municipalidad de Paraná continúa ejecutando su plan de mejora de infraestructura en los barrios de la ciudad. En esta oportunidad, se trabaja en una obra integral de saneamiento hidráulico en la Cortada 5 del barrio Maccarone, una zona que históricamente ha sufrido las consecuencias de la acumulación de agua y el ascenso de napas.

LEER MÁS: Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Los trabajos de la Municipalidad de Paraná

La obra, coordinada de manera articulada entre la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental y la Secretaría de Servicios Públicos, consiste en la instalación de aproximadamente 70 metros de nuevas cañerías de drenaje. Además, el proyecto contempla la construcción de una cámara de inspección y la puesta en valor de las ya existentes para asegurar que el caudal sea derivado correctamente hacia el sistema pluvial general.

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Beneficios y futuro pavimento

La obra no solo mejorará la salud ambiental al prevenir anegamientos, sino que es el paso previo y necesario para el crecimiento del barrio. Una vez finalizado el saneamiento y estabilizado el suelo, el municipio procederá a la pavimentación de la calle, lo que cambiará definitivamente la fisonomía de la zona y la calidad de vida de las familias.

Con estas tareas, la gestión municipal reafirma su compromiso de brindar soluciones concretas a problemas de larga data, optimizando el uso de los recursos públicos para llegar con obras fundamentales a cada rincón de Paraná.

Municipalidad de Paraná Obras barrio Maccarone
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