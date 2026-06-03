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"Todoslosfuegos" reunirá a más de 20 artistas en homenaje a Matías Quintana

El jueves 11 de junio, desde las 20.30, La Vieja Usina recibirá a "Todoslosfuegos", un recital homenaje al músico paranaense Matías Quintana

3 de junio 2026 · 14:47hs
Todoslosfuegos reunirá a más de 20 artistas en homenaje a Matías Quintana

A pocos días de lo que hubiera sido su cumpleaños número 38, familiares, amigos y músicos de Paraná impulsan un encuentro para recordar la obra y el recorrido artístico de Matías Quintana. El homenaje llevará el nombre de "Todoslosfuegos" y se realizará el jueves 11 de junio, desde las 20.30, en La Vieja Usina.

La Vieja Usina recibirá un homenaje a Matías Quintana

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Quintana dejó una huella en la música local a través de distintos proyectos que marcaron diferentes etapas de su carrera. Formó parte de bandas como Los Perdidos, Don Trueno y Refugiocanción, entre otras propuestas que lo tuvieron como protagonista. En los últimos años se encontraba desarrollando su proyecto personal, Todos los Fuegos, una iniciativa que condensaba buena parte de sus búsquedas artísticas y musicales.

La actividad reunirá a más de 20 músicos y amigos sobre el escenario, quienes repasarán canciones de las distintas formaciones por las que transitó el artista. El espectáculo buscará reconstruir parte de su recorrido creativo a través de interpretaciones en vivo y de un encuentro atravesado por la memoria, la amistad y la música.

La convocatoria también propone un espacio de encuentro para quienes compartieron momentos con Quintana dentro y fuera de los escenarios. De esta manera, el homenaje se presenta como una oportunidad para volver a escuchar sus composiciones y celebrar el legado que dejó en la escena cultural paranaense.

Además de las presentaciones musicales, durante la noche habrá propuestas gastronómicas y bebidas a cargo de emprendedores de la ciudad.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 5.000 pesos. Lo recaudado será destinado a cubrir los gastos de organización del evento. Quienes deseen adquirirlas pueden comunicarse por WhatsApp al 3435-021334 (Nico) o al 3436-126819 (Cristhian), además de hacerlo mediante mensaje privado a la cuenta de Instagram @losperdidosrock.

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Todoslosfuegos Matías Quintana La Vieja Usina
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