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Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo con la banda Insistentes

El registro audiovisual ya puede verse en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura. La iniciativa reúne a grupos y solistas emergentes.

3 de junio 2026 · 18:31hs
Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo con la banda Insistentes

La música emergente de Entre Ríos sumó una nueva producción audiovisual con el estreno de Espiral, canción de la banda Insistentes registrada en vivo en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. El video fue presentado este miércoles y forma parte de Casa Estudio, una iniciativa de la Secretaría de Cultura provincial destinada a acompañar, registrar y difundir proyectos musicales de autor de distintos puntos del territorio entrerriano.

Casa Estudio sigue sumando voces al mapa musical de Entre Ríos

El material ya puede verse a través del canal de YouTube del organismo cultural y representa la segunda entrega de un ciclo que busca convertirse en una plataforma de visibilización para artistas jóvenes que desarrollan repertorio propio.

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Insistentes es una banda integrada por músicos amigos que desde hace ocho años construye un camino basado en la composición de canciones originales. Su propuesta recorre distintas vertientes del rock, incorporando influencias del ska, el reggae, el punk y el rock alternativo. En sus letras aparecen reflexiones vinculadas a experiencias personales, problemáticas sociales y miradas sobre la realidad cotidiana.

A lo largo de su recorrido, el grupo consolidó un repertorio propio y lanzó el EP Eterna Realidad, disponible en plataformas digitales. La participación en Casa Estudio les permite ahora sumar una producción audiovisual profesional y ampliar la llegada de su trabajo a nuevos públicos.

Más allá de cada estreno puntual, Casa Estudio se presenta como una herramienta de desarrollo para músicos que muchas veces encuentran dificultades para acceder a instancias profesionales de grabación y difusión. En un contexto donde gran parte de la circulación artística ocurre a través de plataformas digitales y redes sociales, contar con registros de calidad se vuelve un recurso fundamental para el crecimiento de los proyectos.

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Una oportunidad

La convocatoria impulsada por la Secretaría de Cultura apunta precisamente a cubrir esa necesidad. Los artistas seleccionados acceden a la grabación de tres canciones originales en la Casa de la Cultura y a la realización de un video en vivo, generando un material que puede funcionar como carta de presentación para festivales, salas, programadores y nuevos públicos.

Además, la propuesta construye un mapa musical diverso de la provincia. A través de las sesiones conviven proyectos de diferentes ciudades, estilos y trayectorias, lo que permite reflejar la riqueza de una escena que se encuentra en constante movimiento. El ciclo no se limita a mostrar bandas de Paraná, sino que incorpora artistas de distintos departamentos y fortalece el intercambio entre las diversas expresiones culturales entrerrianas.

Casa Estudio comenzó con una sesión de Los Apolo y continuará durante los próximos meses con la participación de Té de Hierbas, de Villaguay; The Curse of Sahara, Nada Normal, Híbridos, Túnel, Wanda Gaioli y Pucha, de Paraná; Rojo Fantasía, de Santa Elena; Guillermo Alarcón, de San Benito; Medusa, de Cerrito y Paraná; Dúo Ñancay, de Gualeguaychú; Soraya Yacob, de Villa Ana y Paraná; y Un Día Más, de Concepción del Uruguay.

De esta manera, cada nuevo estreno no sólo difunde una canción o una banda en particular, sino que también fortalece un espacio pensado para impulsar la creación musical joven, promover las obras de autor y ampliar las oportunidades de desarrollo para quienes forman parte de la escena cultural entrerriana.

El programa apuesta a acompañar procesos creativos, fortalecer la profesionalización de los artistas emergentes y ofrecer una vidriera para proyectos que, muchas veces, desarrollan su trabajo lejos de los grandes circuitos de difusión.

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Casa Estudio sesión cultura
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