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Linkin Park llega al cine con "Unshatter", un documental sobre su regreso y reinvención

La película dirigida por Joe Hahn llegará a los cines de todo el mundo el 30 de septiembre. El documental muestra el proceso creativo, la intimidad de la banda y su regreso a los escenarios

6 de agosto 2026 · 17:37hs
Linkin Park llega al cine con Unshatter, un documental sobre su regreso y reinvención

Linkin Park llega al cine con “Unshatter”, un documental sobre su regreso y reinvención

Los fanáticos de Linkin Park podrán acercarse a una nueva mirada sobre la historia reciente de la banda con el estreno de “Linkin Park: Unshatter”, un documental íntimo que llegará a los cines de todo el mundo a partir del 30 de septiembre de 2026.

La película, dirigida por el propio integrante de la banda Joe Hahn, recorre el camino de Linkin Park atravesado por la pérdida, la resiliencia, la amistad y la búsqueda de una nueva identidad artística. El relato culmina con el regreso del grupo a los escenarios internacionales y la etapa marcada por su álbum “From Zero”.

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El documental propone una mirada cercana al proceso creativo de una de las agrupaciones más influyentes de las últimas décadas. A través de imágenes de archivo poco conocidas, escenas espontáneas detrás de escena, momentos en estudio y presentaciones en vivo, “Unshatter” reconstruye el recorrido de la banda desde sus primeras sesiones de grabación en 2022 hasta su regreso a los escenarios.

Además, la producción presenta el nuevo capítulo de Linkin Park junto a Emily Armstrong y Colin Brittain, quienes se sumaron a la formación actual junto a Mike Shinoda, Brad Delson, Joe Hahn y Dave Farrell.

Una historia de transformación

Luego de un período de siete años de pausa, Linkin Park volvió a encontrarse con su público en una nueva etapa artística. “Unshatter” busca retratar ese proceso desde una perspectiva humana, mostrando no solamente la música, sino también los vínculos y desafíos que acompañaron el regreso.

“Unshatter sigue un momento muy particular en la historia de Linkin Park y documenta un camino a través de la pérdida, la incertidumbre, la amistad y la reinvención”, expresó Joe Hahn sobre la película.

El director señaló que la intención es que los seguidores históricos puedan descubrir aspectos desconocidos de la banda, pero también que quienes recién se acercan a su música puedan comprender la historia detrás de este nuevo comienzo.

Música en vivo y experiencia cinematográfica

Como parte del lanzamiento, la banda sonora de la película, titulada “Unshatter (Live in São Paulo)”, estará disponible desde el 25 de septiembre. El álbum incluirá interpretaciones en vivo de canciones que recorren toda la trayectoria del grupo, además de registros exclusivos que no forman parte del documental.

El público podrá disfrutar la película en distintos formatos: salas tradicionales 2D, además de experiencias inmersivas como SCREENX, 4DX y Ultra4DX en determinados cines del mundo.

SCREENX permitirá ampliar la experiencia visual con imágenes panorámicas, mientras que 4DX sumará movimiento y efectos ambientales para acercar al espectador a la energía de un concierto en vivo.

Una banda que marcó generaciones

Desde su formación en 1996, Linkin Park se convirtió en una de las bandas más importantes del rock contemporáneo. Su álbum debut “Hybrid Theory” se transformó en un fenómeno mundial y marcó a una generación con canciones como “In The End”, “Crawling” y “One Step Closer”.

Con millones de discos vendidos, premios internacionales y una trayectoria que atravesó distintos estilos musicales, la banda continúa construyendo una historia que ahora llegará a la pantalla grande con “Unshatter”.

Las entradas para el estreno comenzarán a venderse a nivel mundial el 13 de agosto, mientras que el tráiler oficial ya fue presentado como adelanto de esta nueva producción.

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Linkin Park Cine documental regreso
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