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Paraná: enojo por falta de personal y tardanza de ambulancia en el Balneario Municipal

Un niño de ocho años se descompuso en el balneario municipal de Paraná y la asistencia estuvo a cargo de personas que estaban de paseo.

19 de septiembre 2026 · 13:29hs
Un niño de ocho años se descompuso en el balneario municipal de Paraná y la asistencia estuvo a cargo de personas que estaban de paseo. 

Un niño de ocho años se descompuso en el balneario municipal de Paraná y la asistencia estuvo a cargo de personas que estaban de paseo.  

Este sábado por la mañana un niño de ocho años se descompensó en el balneario municipal de Paraná. El padre y personas que estaban en el lugar asistieron al chico y solicitaron ayuda sanitaria pero la ambulancia no se presentó.

Jose Luis Ibarra, padre del niño, relato que estaban disfrutando de la mañana cuando su hijo se sintió mareado y se descompuso. "Lo senté en la madera se descompuso de nuevo y la gente llamo a la abulancia, pero hace 45 minutos y no llega", señaló el hombre quien agregó que lo ayudaron las personas que estaban en el lugar y la gente de la cantina, pero ningún personal municipal estaba presente.

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Por su parte una mujer, que se identificó como Claudia Acosta, dijo que estaba tomando mate con una amiga cuando vieron la escena. "Alcanzamos a ver al nene que se descomponía y se desmayaba. Después lo llevaron a la sombra. Sé primeros auxilios y lo asistí. Le hice primeros auxilios y llamaron a la ambulancia, y hasta ahora la estamos esperando", dijo alrededor de las 13.

No había nadie que asistiera al nene en el balneario municipal. El padre acotó que normalemnte hay personal pero hoy no estaba presente en el paseo público.

Paraná Ambulancia Balneario Municipal
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