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Huracán dio el golpe en el Monumental y venció 2-1 a River

Por la fecha 10 del Torneo Clausura, el Globo de Parque Patricios celebró gracias a las conquistas de Oscar Cortés y Lucas Blondel. En river anotó Tobías Andrada.

19 de septiembre 2026 · 19:04hs
Huracán y River juegan por la fecha 10 en el Monumental.

Huracán y River juegan por la fecha 10 en el Monumental.
River y Huracán se enfrentan en el Monumental.

River

River y Huracán se enfrentan en el Monumental.

Huracán dio el golpe en el Monumental. El equipo dirigido por Diego Martínez venció 2-1 a River por la décima fecha del Torneo Clausura y se llevó tres puntos de enorme valor de la cancha del Millonario. Oscar Cortés abrió el partido para el Globo, Tomás Galván marcó un golazo para el empate y Lucas Blondel apareció en el segundo tiempo para sellar el triunfo visitante.

El comienzo fue intenso y Huracán encontró la ventaja rápidamente. A los nueve minutos, Cortés ejecutó un tiro libre que cruzó el área, picó y terminó metiéndose junto al palo izquierdo de Santiago Beltrán, que no pudo desviar la pelota. El Globo sorprendía a River en el Monumental.

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El local, además, sufrió dos contratiempos importantes durante la primera mitad. A los cuatro minutos, Thiago Almada sintió una molestia muscular en el muslo izquierdo y debió dejar la cancha. Lucas Beltrán ingresó en su lugar. A los 36, Tobías Andrada también tuvo que ser reemplazado por Mauro Arambarri y se retiró visiblemente afectado.

A pesar de las dificultades, River tuvo oportunidades para llegar al empate. Sebastián Driussi se encontró con una gran respuesta de Hernán Galíndez a los 11 minutos, mientras que Gonzalo Montiel y Ángel Correa también estuvieron cerca. Sobre el cierre de la etapa inicial, Galíndez volvió a ser decisivo ante un tiro libre de Correa y Huracán se fue al descanso arriba 1-0.

River salió decidido a buscar la igualdad en el complemento y la consiguió a los 20 minutos. Tomás Galván recibió fuera del área y sacó un remate espectacular que se metió en el ángulo derecho de Galíndez. El Monumental volvió a empujar al equipo de Leonardo Ponzio y parecía que el partido podía cambiar de rumbo.

Sin embargo, Huracán volvió a golpear. A los 35 minutos, Lucas Blondel encontró espacio y sacó un remate rasante que ingresó junto al palo derecho de Beltrán para establecer el 2-1. El Globo recuperaba la ventaja y se preparaba para resistir el tramo final.

River fue por todo en los últimos minutos. Driussi tuvo una inmejorable oportunidad a los 39, pero su remate dentro del área se fue apenas desviado. Ya en el tiempo adicionado, Mauro Arambarri también llegó al área y no pudo acertar su disparo.

Huracán realizó variantes para sostener la ventaja y finalmente consiguió aguantar la presión del local. Con cinco minutos adicionados, River siguió buscando el empate, pero no encontró el camino para volver a vencer a Galíndez.

Así, Huracán se quedó con una victoria 2-1 en el Monumental y dio uno de los golpes de la fecha. River, en cambio, no pudo aprovechar su localía y terminó sufriendo una derrota luego de un partido en el que las lesiones y la falta de eficacia también terminaron siendo protagonistas.

Formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada y Ángel Correa; y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio

Formación de Huracán

Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo y César Ibáñez; Leonardo Gil, Rodrigo Fernández Cedrés y Facundo Waller; Facundo Kalinger, Jordy Caicedo y Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.

River Huracán Monumental Torneo Clausura
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