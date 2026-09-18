Mirtha Legrand fue ingresada nuevamente al Mater Dei tras recibir el alta cinco días antes. El parte médico habló de un cuadro compatible con neumopatía.

Qué es una neumopatía y cuáles son los síntomas de la afección por la que internaron a Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand fue internada nuevamente este viernes en el Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta médica. Según informó la institución, la conductora, de 99 años, presentó un “cuadro compatible con neumopatía” y permanecerá hospitalizada para realizarse estudios, recibir tratamiento y continuar bajo control médico.

“La señora Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, indicó el parte difundido por el establecimiento.

La institución agregó que la familia de la conductora agradeció “la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha” y señaló que, si no se producen cambios en su estado, el próximo informe médico será difundido el lunes.

Qué significa neumopatía

El término neumopatía se utiliza para describir, de manera general, distintas enfermedades o alteraciones que afectan los pulmones. No identifica por sí mismo una enfermedad específica ni permite determinar cuál es la causa del cuadro de una persona.

Entre las afecciones que pueden estar comprendidas dentro de este concepto se encuentran algunas infecciones respiratorias, procesos inflamatorios, enfermedades obstructivas y alteraciones que comprometen el tejido pulmonar.

Por ese motivo, conocer que una persona presenta una neumopatía no permite establecer por sí solo un diagnóstico preciso. Para determinar el origen y la gravedad del cuadro, los profesionales pueden indicar estudios complementarios y evaluar la evolución clínica.

Cuáles son los síntomas más frecuentes

Los síntomas dependen de la enfermedad pulmonar que origine la neumopatía y de su intensidad. Entre las manifestaciones que pueden presentarse se encuentran la tos, dificultad para respirar, sensación de falta de aire, dolor o molestia en el pecho y cansancio.

También pueden aparecer fiebre, producción de flema y cambios en la respiración cuando existe una infección u otro proceso que compromete el funcionamiento de los pulmones.

La presencia de estos síntomas no significa necesariamente que exista una neumopatía, ya que pueden estar asociados a diferentes afecciones respiratorias. El diagnóstico requiere una evaluación médica.

El antecedente de la reciente internación

La nueva hospitalización se produce pocos días después de la anterior. Legrand había ingresado al Sanatorio Mater Dei el 7 de septiembre a raíz de un cuadro gripal que posteriormente derivó en una bronquitis.

Tras permanecer varios días bajo observación y recibir atención médica, la conductora recibió el alta el domingo 13 de septiembre y continuó su recuperación en su domicilio.

El nuevo parte no brindó mayores precisiones sobre el origen de la neumopatía ni sobre la evolución de su estado. Por el momento, permanecerá internada para completar los estudios y controles indicados por el equipo médico.