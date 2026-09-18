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Miley Cyrus lanzó "Bass Persuades", su nuevo álbum de estudio

La estrella pop Miley Cyrus lanzó su décimo álbum de estudio a través de Atlantic Records y acompañó el estreno con el videoclip de “Let’s Get Married”

18 de septiembre 2026 · 12:34hs
Miley Cyrus lanzó Bass Persuades, su nuevo álbum de estudio

Miley Cyrus lanzó “Bass Persuades”, su nuevo álbum de estudio, y acompañó la llegada del material con el estreno del videoclip oficial de “Let’s Get Married”. El décimo disco de la artista ya está disponible en las plataformas de streaming a través de Atlantic Records.

Miley Cyrus lanzó “Bass Persuades” y prepara dos shows agotados en el Hollywood Bowl

El álbum está encabezado por “Bass Persuades”, canción que alcanzó rápidamente una importante presencia en radios de Estados Unidos y tuvo un destacado debut en Spotify, donde llegó al primer puesto del ranking de canciones en Estados Unidos y al segundo lugar a nivel mundial.

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El lanzamiento también incluye el videoclip de “Let’s Get Married”, dirigido por Mert Alas y filmado en el histórico Chateau Marmont de Los Ángeles. El material cuenta además con la participación de Maxx Morando, prometido de Miley Cyrus.

Buenos Aires se suma al lanzamiento

La celebración también tendrá su capítulo en Buenos Aires, donde los fans podrán reunirse para compartir el estreno del nuevo trabajo de la artista, participar de juegos por premios y tomarse fotografías.

La primera jornada será este jueves 18 de septiembre, de 16 a 19, en Barrancas de Belgrano. El viernes 19, la propuesta continuará de 15 a 18 en Plaza Armenia.

La iniciativa busca generar un punto de encuentro para los seguidores de Miley y acompañar el lanzamiento de “Bass Persuades” con una experiencia colectiva.

Dos noches agotadas en Hollywood

Como parte de la presentación del nuevo álbum, Miley Cyrus ofrecerá dos conciertos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, programados para el 16 y 18 de octubre. Ambas fechas se encuentran completamente agotadas.

La preventa generó una demanda récord, con casi 1,5 millones de fanáticos en la fila virtual para acceder a las entradas del show principal.

Con “Bass Persuades”, Miley Cyrus suma un nuevo capítulo a su recorrido musical y vuelve a poner sus canciones en el centro de una celebración que, además de los nuevos lanzamientos, tendrá encuentros entre sus seguidores en distintas ciudades.

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