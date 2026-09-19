Concordia: Prefectura frustró contrabando de cigarrillos y bebidas alcohólicas

El operativo fue en la zona del kilómetro 334,6 del río Uruguay. Secuestraron 31 bultos, una embarcación y mercadería valuada en más de $13 millones

El operativo fue en la zona del kilómetro 334,6 del río Uruguay. Secuestraron 31 bultos, una embarcación y mercadería valuada en más de $13 millones

El operativo fue en la zona del kilómetro 334,6 del río Uruguay. Secuestraron 31 bultos, una embarcación y mercadería valuada en más de $13 millones

El operativo fue en la zona del kilómetro 334,6 del río Uruguay. Secuestraron 31 bultos, una embarcación y mercadería valuada en más de $13 millones

Personal de la Prefectura Naval Argentina, delegación Concordia, frustró un contrabando en la costa del río Uruguay.

El operativo se concretó en la mañana del viernes cuando efectivos de la División de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Concordia realizaban tareas de patrullaje pedestre en inmediaciones del kilómetro 334,6 del río Uruguay, entre las instalaciones del Club Regatas y Playa Nebel, donde los funcionarios detectaron a dos personas que se encontraban estibando bultos desde la costa hacia una embarcación a remo.

De acuerdo con lo informado oficialmente por Prefectura, la embarcación tenía como destino la ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay. Al advertir la situación, los efectivos impartieron la voz de alto reglamentaria.

Ante la presencia del personal de la fuerza, ambos individuos intentaron darse a la fuga, aunque fueron interceptados inmediatamente. En el lugar se procedió al secuestro de los 31 bultos y de la embarcación utilizada para el traslado.

Luego, los funcionarios realizaron la apertura y el conteo de la mercadería que se encontraba en el interior de los bultos, estableciendo el tipo y la cantidad de productos que pretendían ser trasladados.

Cigarrillos y bebidas alcohólicas

Según detalló Prefectura, en los bultos había aproximadamente 250 cartones de cigarrillos marca GIFT y más de 560 botellas de bebidas alcohólicas.

Entre las bebidas secuestradas se encontraban productos de las marcas 8 Hermanos, Aperol y Martini. La mercadería fue incautada junto con la embarcación utilizada para el presunto traslado hacia territorio uruguayo.

El valor en plaza de los elementos y de la mercadería secuestrada supera los 13 millones de pesos, de acuerdo con la información difundida por la Prefectura Naval Argentina.

Todo lo incautado quedó a disposición del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, con la Secretaría Penal a cargo del Dr. Alan Bergdolt.

Las autoridades judiciales dispusieron las diligencias correspondientes respecto de las personas involucradas y la instrucción de la causa, que tramita por una presunta infracción a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero, publica Diario Río Uruguay.