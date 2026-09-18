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El power trío Mugre llega a Santa Fe en una nueva edición de "La Casa Invita"

La banda porteña Mugre, integrada por Mariana Michi, Jazmín Esquivel y Sofía Naara Malagrino, se presentará el viernes 25 de septiembre en Tribus

18 de septiembre 2026 · 10:07hs
El power trío Mugre llega a Santa Fe en una nueva edición de La Casa Invita

El power trío porteño Mugre llegará a Santa Fe para presentarse en Tribus Club de Arte el viernes 25 de septiembre a las 23:59, en el marco de una nueva edición del ciclo “La Casa Invita”. La entrada será libre y gratuita.

Mugre presenta su nuevo universo sonoro en Tribus con entrada libre y gratuita

Formada en 2015 por Mariana Michi en bajo y voz, Jazmín Esquivel en guitarra y voz y Sofía Naara Malagrino en batería y voz, Mugre construyó su identidad dentro de la escena under de Buenos Aires a partir de la autogestión, la distorsión y una propuesta atravesada por el post-punk y el rock alternativo.

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Una de las características de la banda es su dinámica horizontal: no existe una cantante principal fija y las tres integrantes se turnan frente a los micrófonos. De esa manera, conviven diferentes universos compositivos que encuentran un punto de encuentro entre el punk-rock y la canción pop.

Las letras recorren el desamor, la bronca y el humor ácido, pero también incorporan una mirada crítica sobre problemáticas sociales, la desidia estatal y el extractivismo. Todo aparece atravesado por una fuerte dimensión comunitaria y afectiva.

La evolución del grupo quedó registrada en sus trabajos discográficos publicados junto al sello Twitin Records. En 2024 editaron su primer álbum, “Somos profesionales”, mientras que en agosto de 2026 lanzaron su segundo disco de estudio, titulado “MUGRE”, coproducido junto al reconocido productor Tweety González.

El vivo ocupa un lugar central en la propuesta del trío. Después de realizar una gira por Europa y presentarse en espacios como Niceto Club, Mugre consolidó un show basado en la energía, las guitarras y una conexión directa con el público.

La presentación en Tribus será una oportunidad para conocer en vivo las canciones de su nuevo material y acercarse a una de las propuestas que continúa renovando la escena del rock alternativo y post-punk desde Buenos Aires.

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Mugre Santa Fe Tribus
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