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Allanamientos en Concordia: dos personas detenidas, cocaína y más de 4 millones de pesos

Un importante despliegue policial permitió concretar cuatro allanamientos en la ciudad de Concordia. Hubo dos personas que fueron detenidas.

19 de septiembre 2026 · 22:30hs
Operativo en Concordia: dos personas detenidas

Policía Entre Ríos

Operativo en Concordia: dos personas detenidas, cocaína y más de 4 millones de pesos.

Un importante despliegue policial permitió concretar cuatro allanamientos en la ciudad de Concordia, en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo. Hubo dos personas que fueron detenidas luego del operativo.

Los operativos en Concordia

Los procedimientos se desarrollaron este sábado, entre las 17.55 y las 21.10 horas, con la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas junto al Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), Div. Drogas Peligrosas Federación y San Salvador con el apoyo táctico de los respectivas guardias especiales de dichas jefaturas departamentales.

El operativo fue en la zona del kilómetro 334,6 del río Uruguay. Secuestraron 31 bultos, una embarcación y mercadería valuada en más de $13 millones

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Como resultado de los allanamientos, se logró el secuestro de 89 dosis fraccionadas de clorhidrato de cocaína, más de cuatro millones de pesos en efectivo, ocho teléfonos celulares, una cámara de seguridad y otros elementos de interés para la investigación

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Asimismo, fueron identificadas 15 personas y quedaron detenidas e incomunicadas dos personas, un masculino y una femenina.

La investigación se llevó adelante bajo la conducción del Juzgado de Garantías N° 3, a cargo del Dr. Francisco Rafael Ledesma y con intervención de la Unidad Fiscal, a cargo del Dr. Fabio Zabaleta, quienes dispusieron las medidas judiciales correspondientes.

La Policía de Entre Ríos continúa desplegando sus recursos especializados en todo el territorio provincial, fortaleciendo el trabajo conjunto entre las unidades operativas, las áreas especializadas y la Justicia para combatir el narcomenudeo y avanzar sobre los puntos de comercialización de estupefacientes.

Concordia Allanamientos Narcomenudeo
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