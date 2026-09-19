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Las Palabras Quedan tendrá un nuevo capítulo dedicado a Emma Barrandeguy

Las Palabras Quedan,en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de julio, Paraná), con entrada libre y gratuita

19 de septiembre 2026 · 08:59hs
Las Palabras Quedan

Las Palabras Quedan,en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de julio, Paraná), con entrada libre y gratuita
Las Palabras Quedan

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Las Palabras Quedan

Las Palabras Quedan,en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de julio, Paraná), con entrada libre y gratuita

Las Palabras Quedan, el ciclo dedicado a la literatura entrerriana, invita a una nueva noche de lecturas y conversación en vivo, dedicada a Emma Barrandeguy .

Será este jueves 24 de septiembre, a las 21, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de julio, Paraná), con entrada libre y gratuita. Participarán Fabián Reato, Cynthia Negra Rodríguez, Washington Atencio, Ana Cornejo y Alexis Chausovsky.

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Sobre Emma Barrandeguy

Nació en Gualeguay el 8 de marzo de 1914. Estudió idiomas y se recibió de maestra, aunque nunca ejerció. Trabajó en el Diario Crítica desde 1938 hasta 1956 como archivista y redactora. A los 50 años comenzó la carrera de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Durante 20 años dirigió la sección cultural en un diario local de Gualeguay, El Debate Pregón. Escribió también en La Verdad, un periódico regional de Gualeguaychú. Fue traductora para las editoriales El Ateneo y Emecé, entre otras actividades.

Publicó los libros: Poemas (1934), Cartas (1943), El andamio (1964), Las puertas (1964), Amor saca amor (1970), No digo que mi país es poderoso (1982), Los pobladores (1983), Crónica de medio siglo (1984), Refracciones (1986), Crónica de medio siglo (1986), Camino hecho (1991), Salvadora, una mujer de Crítica (1997), Habitaciones (2002), Mastronardi-Gombrowicz: una amistad singular (2004), Poesía completa (2009) y Pescar por fin tu corazón inquieto (2019).

Recibió el Premio Fray Mocho de literatura en 1970 por la obra teatral Amor saca amor, y en 1984 por la novela Crónica de medio siglo, otorgado por el Gobierno de Entre Ríos.

Falleció a los 92 años, el 19 de diciembre de 2006, en Gualeguay.

Desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos se invitó a la comunidad a participar de la actividad.

Las Palabras Quedan capítulo Emma Barrandéguy
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