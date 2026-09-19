La Sole, Abel Pintos, Peteco Carabajal, Maggie Cullen y Félix Mateos en diálogo con UNO

Los artistas conversaron con UNO sobre su carrera y la participación que tendrán en la primera edición del Festival República Folklore

El 21 y 22 de noviembre se realizará la primera edición de República Folklore en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires. Más de 50 artistas serán parte de dos jornadas dedicadas a la música y las tradiciones argentinas. Diario UNO participó de una conferencia exclusiva para medios del interior y dialogó con Soledad, Abel Pintos, Peteco Carabajal, Maggie Cullen y Félix Mateos, de Los Tabaleros, sobre el festival, sus raíces y el significado de compartir escenario en este gran encuentro.

Buenos Aires se prepara para recibir un nuevo encuentro dedicado a la música popular argentina. El sábado 21 y domingo 22 de noviembre , durante el fin de semana largo, se realizará la primera edición de República Folklore , un festival que reunirá a más de 50 artistas de distintas generaciones y regiones del país.

El encuentro tendrá lugar en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires y contará con tres escenarios y más de 12 horas de música por día, además de propuestas gastronómicas y diferentes experiencias vinculadas con las tradiciones argentinas.

Entre los grandes nombres que serán parte de esta primera edición aparecen Soledad, Abel Pintos, Peteco Carabajal, Maggie Cullen y Los Tabaleros, artistas con recorridos diferentes pero unidos por una misma raíz musical y por una relación cercana con los escenarios del interior del país.

Muchos de ellos conocen de cerca Paraná y Entre Ríos. Han llegado a la capital entrerriana para ofrecer sus propios shows, participar de festivales y ser parte de la Fiesta Nacional del Mate, compartiendo con un público que, una vez más, tendrá la posibilidad de encontrarlos en un escenario de alcance nacional.

En la previa de República Folklore, Diario UNO participó de una conferencia de prensa exclusiva para medios del interior y conversó con algunos de los protagonistas de la programación. La pregunta giró justamente alrededor de ese encuentro: qué sienten los artistas al formar parte de un festival que reunirá a público de todo el país y qué significa para ellos ser parte de esta primera edición.

La conversación también permitió conocer algo más personal: qué propósito encuentran en la música y por qué continúan eligiendo el escenario como una forma de conectarse con los demás.

La Sole

Soledad uno de los números principales de la Fiesta.

La Sole fue la primera en responder y rápidamente llevó la conversación hacia una imagen que, para ella, representa el espíritu de República Folklore. “Yo lo visualizo y ya me emociono, porque es ver a toda la Argentina en un mismo lugar”, expresó. La cantante conoce de cerca ese sentimiento de recorrer las provincias y encontrarse con diferentes expresiones culturales. Recordó sus viajes a Corrientes para cantar chamamé y sus visitas a Entre Ríos, donde los encuentros suelen terminar alrededor de unos mates y una canción. “Viajo a Corrientes y tocamos chamamé, viajo a Entre Ríos y nos tomamos unos mates y siempre terminamos cantando”, contó.

Para La Sole, hay algo que sucede entre el artista y el público que no siempre puede explicarse con palabras. “Es difícil explicar lo que sucede cuando la conversación va más allá de las palabras. Nos miramos y nos reconocemos”, afirmó. La artista recordó que lleva años abrazándose con personas que acaba de conocer como si fueran amigos de toda la vida. “Sabemos todo, y eso me emociona. Llevo años abrazándome con personas desconocidas como si nos conociéramos de toda la vida”, señaló. Cuando llegó el momento de hablar sobre su propósito artístico, la respuesta fue mucho más introspectiva.

“Canto desde chica, de alguna manera elegí esta expresión para conectarme con la gente”, explicó. Reconoció que a veces se pregunta si debería dedicarse a una sola cosa o si puede explorar distintos intereses, pero encontró en la música una forma de vivir en comunidad. “Creo que, en general, lo que el ser humano busca es conectarse con el otro, reconocerse con el otro, vivir en comunidad”, reflexionó. Y cerró con una frase que resume una mirada sencilla sobre la vida y el oficio: “Ya estar viva es un montón, vivir es un montón. El resto viene a sumar”.

Abel Pintos: “Será algo histórico”

Abel Pintos llegará a República Folklore como uno de los grandes nombres de la programación y con una particularidad: formará parte de la primera edición del festival. Para el cantante, eso convierte al encuentro en una experiencia especial. “Hay una cosa de presentarse en esta edición en particular de República Folklore que es la primera. De una u otra manera será algo histórico”, sostuvo.

Abel imaginó incluso el futuro de la propuesta y la posibilidad de que nuevas ediciones permitan recordar quiénes estuvieron presentes en el comienzo. “Conforme el público acompañe, Dios quiera y se sigan adelante con las ediciones, el día de mañana tendremos la oportunidad de tener la foto de haber estado en esta primera vez, lo cual ya es un montón”, explicó. Para el artista, ser parte de un escenario en su primera edición es una oportunidad poco habitual. “No son muchas esas oportunidades, las de subirse a un escenario en su primera edición. Es algo divino y es especial”, afirmó. Sobre el propósito de la música, Abel eligió una respuesta breve y personal: “En la música en particular no tengo ninguno. Es una forma de tránsito de la vida, nada más”.

Peteco Carabajal: “Este festival es bien especial”

Peteco Carabajal también será parte de la programación y destacó una característica que, para él, vuelve diferente a República Folklore. “Este festival es bien especial, por una simple razón: lo lleva adelante La Sole”, señaló, mientras dirigía una mirada afectuosa hacia la cantante.

Para Peteco, el espíritu de Soledad contagia al resto de los artistas. “Con ese espíritu tan chispeante que tiene nos contagia a todos”, sostuvo. Contó que cuando recibió las primeras noticias sobre el festival inmediatamente tuvo ganas de participar y que ahora espera disfrutar de la experiencia junto al resto del elenco. A la hora de definir su propósito, primero eligió el humor: “Hoy es ser un buen vecino”, dijo entre risas.

Después, sin embargo, llevó la respuesta hacia su recorrido artístico y explicó que con el tiempo siente que el camino se vuelve más claro. “Siento que cada vez se va limpiando más el camino”, afirmó. Para Peteco, esa búsqueda implica trabajar sobre uno mismo para poder transmitir un mensaje más claro. “Está bueno ir purificando cada vez más el interior para dejar un mensaje claro, entre tanta verdad y mentira”, expresó.

Maggie Cullen: “Es una panzada hermosa”

Maggie Cullen será otra de las artistas que participará de República Folklore. Para ella, la propia grilla funciona como una invitación a descubrir diferentes formas de vivir el folklore. “Yo veo la grilla, es una panzada hermosa”, definió. La cantante destacó la diversidad de artistas y propuestas y consideró que el público podrá llevarse algo de cada una de las regiones y estilos representados.

“Quien venga, de donde venga, podrá llevarse un poco de cada lugar”, sostuvo. También invitó a quienes todavía no tienen un vínculo cercano con el folklore. “Quienes no conozcan o no escuchen, vengan, que van a conocer un género maravilloso”, aseguró. Para Cullen, formar parte de la primera edición también representa un orgullo compartido entre artistas y público.

“Es un orgullo formar parte de esta primera edición, tanto para nosotros los artistas como para el público también. Va a ser muy especial”, expresó. Al hablar de su propio propósito, la respuesta estuvo vinculada directamente con el amor por cantar. “Canto porque amo cantar, es lo que más amo hacer”, afirmó. Y agregó: “Es el medio que encuentro para darme a los demás. Es el modo que encuentro de compartirme”.

Félix Mateos

Félix Mateos, integrante de Los Tabaleros, también será parte de esta primera edición. El músico destacó especialmente la posibilidad de compartir escenario con una programación tan amplia. “Estar rodeado de toda esta grilla increíble de músicos, te juro, me dan muchas ganas de disfrutar arriba del escenario”, expresó. En su caso, el vínculo con el folklore está atravesado además por la historia familiar. Mateos habló de sus abuelos como parte de la raíz que lo conecta con esta música y expresó su deseo de que, estén donde estén, puedan sentirse orgullosos de su recorrido.

La música aparece así como una manera de mantener vivo ese vínculo con quienes estuvieron antes y, al mismo tiempo, mostrar hacia afuera la riqueza cultural del país. Su propósito, según explicó, también está relacionado con eso: “Mostrar lo grande que es la Argentina”.

República Folklore

República Folklore propone que el encuentro vaya más allá de los escenarios. Por eso, además de los recitales, habrá peñas, una pulpería tradicional, un patio de comidas regionales y un Paseo de las Provincias, con artesanías y propuestas relacionadas con la producción y el turismo de distintos puntos del país.

La experiencia se completará con clases abiertas, pistas de baile al aire libre y juegos criollos, para que quienes asistan puedan participar activamente. La programación reunirá artistas consagrados y nuevas generaciones.

El sábado 21 actuarán Chaqueño Palavecino, Soledad, Cazzu, Los Tekis, Ahyre, Los Nombradores del Alba, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Los Alonsitos, Nahuel Pennisi, Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu, Cuti y Roberto Carabajal, Catherine Vergnes, Juanjo Abregú, Los Bofill, La Callejera, Nacho Cuellar, Néstor Garnica, Tomás Lipán, Los Tabaleros, Nati Pastorutti, Wara Calpanchay, Nicolás Membriani, Yoel Hernández y Tupá.

El domingo 22 llegarán Abel Pintos, Los Nocheros, Soledad, Lázaro Caballero, Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo, Peteco con Riendas Libres, Dúo Coplanacu, Teresa Parodi, Maggie Cullen, Carafea, Indio Lucio Rojas, Campedrinos, OrellanaLucca, Juanjo Abregú, Gauchos of the Pampa, Diableros Jujeños, Mariana Carrizo, Paquito Ocaño, Malena Garnica, Sele Vera, Nicolás Membriani, La Bruja Salguero, Marité Berbel y Dos Más Uno.

Las entradas tienen un valor de $100.000 por día, mientras que el abono para las dos jornadas cuesta $180.000. La venta se realiza a través de All Access y hay un beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Macro.