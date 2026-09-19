El delantero de Boca fue incluido en la nómina de seis jugadores de la Liga Profesional. Andrada de River y Palacios de Estudiantes, las otras dos novedades.

A poco de lo que serán los amistosos de la Selección Argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, confirmó a los seis jugadores que fueron también citados desde el medio local para los partidos. Allí, Leonel Flores de Boca, Tomás Palacios de Estudiantes y Tobías Andrada aparecen como las principales novedades.

Si bien la nómina de jugadores convocados desde el exterior ya había sido oficializada, Scaloni se reservó un pequeño margen para incluir a jugadores del medio local . Así, desde la página oficial de AFA confirmaron que Flores, Palacios, Andrada, Santiago Beltrán, Thiago Almada y Nicolás Otamendi se sumarán al resto de los jugadores citados .

Con la sorpresa de Leonel Flores, Scaloni presentó a los convocados del fútbol local.

Al mismo tiempo, el comunicado incluyó una salvedad y es que tanto Flores como Palacios "entrenarán en Ezeiza y quedarán liberados para jugar los compromisos con sus clubes", para luego volver a sumarse a los entrenamientos con la Albiceleste. Claro, es que, en el medio de la fecha FIFA, Boca deberá enfrentar a Racing por la Copa Argentina y Estudiantes a Rosario Central, por la Supercopa Internacional.

En paralelo a esto, existe también una salvedad con Nicolás Otamendi, quien se retiró de la Selección Argentina después de lo que fue la final del Mundial 2026. En su caso, la citación responde únicamente al partido del 6 de octubre, en el Monumental, ante Benín, encuentro que además servirá de homenaje y despedida para Lionel Messi.

Tres convocados más desde el exterior

Poco después de conocerse la novedad de los seis jugadores citados del medio local, la Selección Argentina también hizo oficial la convocatoria de tres jugadores más, desde el ámbito extranjero. Así, los mediocampistas Ezequiel Fernández, Santiago Simón y el defensor Valentín Gómez fueron convocados también por el entrenador para la fecha FIFA.

En el caso de Equi, esta será la segunda oportunidad en la que forme parte del plantel de la Selección Argentina Mayor, después de lo que fue su citación para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en septiembre de 2024 ante Chile y Colombia. En tanto, Gómez y Simón tendrán sus primeras experiencias con la Albiceleste.