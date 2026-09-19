El Consejo Provincial de Cultura, integrado por autoridades del sector y representantes de distintas localidades entrerrianas, mantuvo una nueva reunión de trabajo para realizar un balance de las acciones desarrolladas durante el año y proyectar la agenda para los próximos meses. Durante el encuentro se destacó el carácter federal e itinerante de las propuestas impulsadas por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
El Consejo Provincial de Cultura puso en agenda las próximas actividades
Autoridades provinciales y representantes de localidades entrerrianas del Consejo Provincial de Cultura se reunieron para evaluar las acciones realizadas durante el año
El Consejo Provincial de Cultura destacó el trabajo en toda la provincia
El secretario de Cultura, Julián Stoppello, valoró el trabajo conjunto con municipios y gobiernos locales para “seguir desarrollando una cultura entrerriana activa y federal, participativa con nuestros artistas y accesible a la ciudadanía”. Entre las próximas actividades se destacó la segunda edición de la Feria Provincial del Libro, que se realizará en Concordia del 9 al 11 de octubre; el FICER, del 24 al 29 de noviembre, con una previa en distintas localidades; y La Noche de los Museos Entrerrianos, prevista para el 6 de noviembre.
Durante la reunión también se repasaron iniciativas que recorren el territorio provincial. Fogón Entrerriano ya pasó por Villa del Rosario y Santa Anita y continuará en distintas localidades; los Juegos Culturales Entrerrianos tuvieron instancias regionales en Crespo, Hernández, Feliciano, Ubajay y San Salvador; mientras que Identidad en Territorio | Museos en itinerancia llegó a Pronunciamiento, Gobernador Mansilla y San Benito.
También se destacó el recorrido de Un Domingo de Teatro, con funciones en Diamante, Hernández, Hasenkamp, Rosario del Tala, Seguí, Aldea San Juan y General Campos, y la propuesta Casa Estudio, que reunió a jóvenes autores de Paraná, Villaguay, San Benito, Cerrito, Gualeguaychú, Villa Ana y Concepción del Uruguay, seleccionados mediante convocatoria provincial.
Finalmente, se realizó un balance de los Encuentros Entrerrianos de Arte realizados durante el año, con propuestas de Muralismo, Artes Visuales, Danza y Teatro, además de convocatorias en literatura, fotografía, artesanía, cine y otras disciplinas. También se resaltaron los conciertos didácticos de la Sinfónica provincial, que alcanzaron a más de 6.000 gurises, y las exposiciones de artistas de distintas localidades en Sala Expandida, Sala de Madera y AURA.