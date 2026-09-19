El Consejo Provincial de Cultura puso en agenda las próximas actividades

Autoridades provinciales y representantes de localidades entrerrianas del Consejo Provincial de Cultura se reunieron para evaluar las acciones realizadas durante el año

El Consejo Provincial de Cultura, integrado por autoridades del sector y representantes de distintas localidades entrerrianas, mantuvo una nueva reunión de trabajo para realizar un balance de las acciones desarrolladas durante el año y proyectar la agenda para los próximos meses. Durante el encuentro se destacó el carácter federal e itinerante de las propuestas impulsadas por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El secretario de Cultura, Julián Stoppello, valoró el trabajo conjunto con municipios y gobiernos locales para “seguir desarrollando una cultura entrerriana activa y federal, participativa con nuestros artistas y accesible a la ciudadanía”. Entre las próximas actividades se destacó la segunda edición de la Feria Provincial del Libro , que se realizará en Concordia del 9 al 11 de octubre; el FICER , del 24 al 29 de noviembre, con una previa en distintas localidades; y La Noche de los Museos Entrerrianos , prevista para el 6 de noviembre.

Durante la reunión también se repasaron iniciativas que recorren el territorio provincial. Fogón Entrerriano ya pasó por Villa del Rosario y Santa Anita y continuará en distintas localidades; los Juegos Culturales Entrerrianos tuvieron instancias regionales en Crespo, Hernández, Feliciano, Ubajay y San Salvador; mientras que Identidad en Territorio | Museos en itinerancia llegó a Pronunciamiento, Gobernador Mansilla y San Benito.

También se destacó el recorrido de Un Domingo de Teatro, con funciones en Diamante, Hernández, Hasenkamp, Rosario del Tala, Seguí, Aldea San Juan y General Campos, y la propuesta Casa Estudio, que reunió a jóvenes autores de Paraná, Villaguay, San Benito, Cerrito, Gualeguaychú, Villa Ana y Concepción del Uruguay, seleccionados mediante convocatoria provincial.

Finalmente, se realizó un balance de los Encuentros Entrerrianos de Arte realizados durante el año, con propuestas de Muralismo, Artes Visuales, Danza y Teatro, además de convocatorias en literatura, fotografía, artesanía, cine y otras disciplinas. También se resaltaron los conciertos didácticos de la Sinfónica provincial, que alcanzaron a más de 6.000 gurises, y las exposiciones de artistas de distintas localidades en Sala Expandida, Sala de Madera y AURA.