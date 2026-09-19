Simuló su propio secuestro y le exigió $2 millones a su esposa: lo detuvieron en Paraná

Un rosarino fue arrestado en el estacionamiento de un supermercado tras ser localizado por la Policía Federal, luego de que su mujer denunciara mensajes extorsivos.

Un hombre de Rosario fue detenido en Paraná luego de que la Policía descubriera que había simulado su propio secuestro para exigirle dos millones de pesos a su esposa. El operativo policial se concretó en el estacionamiento de un supermercado tras una investigación iniciada por la denuncia de la mujer.

La investigación comenzó durante la madrugada del martes, cuando la esposa del imputado, con residencia en el barrio Triángulo de la zona oeste de Rosario, se comunicó con la central del 911. La mujer alertó a las autoridades tras recibir una serie de mensajes por la aplicación WhatsApp en los que supuestos captores le exigían la suma de $ 2 millones para liberar a su marido.

El Pitbull que mordió a una niña en Paraná no será sacrificado: quedará con una ONG

Al analizar el caso, los investigadores detectaron inconsistencias que pusieron en duda la hipótesis de un secuestro extorsivo real. A partir de estas sospechas, la principal línea de trabajo apuntó a que el propio hombre habría planificado la maniobra con el objetivo de obtener el dinero.

El "secuestrado" estaba en Paraná

La clave para esclarecer el caso surgió en la provincia de Entre Ríos, donde el vehículo del hombre fue localizado por las fuerzas de seguridad. El hallazgo estuvo a cargo de personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y de la División Unidad Operativa Federal Paraná, pertenecientes a la Policía Federal Argentina.

Los efectivos detectaron el automóvil estacionado en el predio del supermercado ChangoMás, en Paraná, donde procedieron a la aprehensión del sujeto. Posteriormente, el procedimiento concluyó con la confesión del propio hombre sobre la falsedad del hecho.

Tras el procedimiento, el detenido fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado nuevamente a la ciudad de Rosario para responder por el hecho. Según la información brindada por TN, el hombre quedó formalmente aprehendido a la espera de las audiencias judiciales correspondientes. Según se informó, la fiscalía del juzgado interviniente prevé imputarlo por los delitos de falsa denuncia y tentativa de estafa.