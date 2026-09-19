El Peronismo de Federal se organiza junto a legisladores e intendentes del PJ de toda la provincia

El objetivo del encuentro en Federal fue elaborar una agenda de trabajo, acciones y propuestas que atiendan las necesidades y demandas de la comunidad

El objetivo del encuentro en Federal fue elaborar una agenda de trabajo, acciones y propuestas que atiendan las necesidades y demandas de la comunidad

El objetivo del encuentro en Federal fue elaborar una agenda de trabajo, acciones y propuestas que atiendan las necesidades y demandas de la comunidad

El objetivo del encuentro en Federal fue elaborar una agenda de trabajo, acciones y propuestas que atiendan las necesidades y demandas de la comunidad

Dirigentes, referentes y militantes del Partido Justicialista (PJ) de Federal mantuvieron un encuentro este viernes en la sede local con diputados y jefes comunales a fin de coordinar acciones, trazar una agenda de trabajo conjunta y continuar consolidando una propuesta política local y provincial.

De la reunión participaron la presidenta del PJ local, Mary Kessler, los concejales Samanta Irurzun y Martín Olier, y referentes de las agrupaciones Grupo Belgrano, Lealtad y Compromiso, Pancho Ramírez, Para volver a creer y Construyendo Raíces, entre los que se encontraban el ex edil Juan Pablo Marcone, Darío Verón y Patricia Raquel Padilla.

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Se hicieron presentes el diputado nacional Guillermo Michel, el diputado provincial Enrique Cresto y los intendentes Adrián Fuertes (Villaguay), Alcides Alderete (Sauce de Luna), Ricardo Bravo (Federación), Marina Cantero (Conscripto Bernardi), Adriana Meza Torres (Los Conquistadores) y Gino Mesquida (Piedras Blancas).

El objetivo del encuentro fue elaborar una agenda de trabajo y acciones así como propuestas que atiendan las necesidades y demandas de la comunidad.

Los dirigentes coincidieron en la necesidad continuar fortaleciendo y ampliando el espacio sumando actores y sectores que apunten a la construcción de una alternativa local y provincial.