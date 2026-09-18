Mirtha Legrand fue internada nuevamente tras una recaída y quedó bajo seguimiento médico. Ingresó al Mater Dei cinco días después de recibir el alta.

Mirtha Legrand fue internada nuevamente este viernes en el sanatorio Mater Dei de la ciudad de Buenos Aires, apenas cinco días después de haber recibido el alta médica tras permanecer casi una semana bajo atención por un cuadro respiratorio.

La conductora, de 99 años, ingresó por la guardia del centro de salud y quedó bajo evaluación del equipo médico. Ante la preocupación generada por su nuevo ingreso, el sanatorio difundió un comunicado oficial para informar sobre su estado.

El comunicado del Mater Dei

De acuerdo con la información proporcionada por el centro médico, Legrand ingresó nuevamente por un cuadro “compatible con una neumopatía”.

El sanatorio informó que la conductora permanecerá internada para la realización de los estudios correspondientes y para recibir el seguimiento médico necesario durante su evolución.

La nueva hospitalización se produjo cinco días después de que la conductora hubiera sido dada de alta. En aquella oportunidad, había permanecido internada durante casi una semana debido a un cuadro respiratorio.

Una recaída gripal

Según informó Noticias Argentinas, el estado de salud de Legrand habría presentado un empeoramiento como consecuencia de una recaída gripal.

Hasta el momento, el comunicado del Mater Dei no brindó mayores detalles sobre los resultados de los estudios ni estableció un diagnóstico definitivo. La institución señaló que la paciente permanecerá bajo atención médica mientras se realizan las evaluaciones correspondientes.

La nueva internación ocurre en el marco de un seguimiento de su estado respiratorio y a pocos días de su anterior alta médica.