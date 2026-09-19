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Diamante: se dirigía al trabajo y volcó su auto

En la madrugada del sábado un auto volcó en calle Andrade, antes de Tratado del Pilar, en Diamante. El auto quedó volcado en uno de sus laterales

19 de septiembre 2026 · 10:54hs
En la madrugada del sábado un auto volcó en calle Andrade

En la madrugada del sábado un auto volcó en calle Andrade, antes de Tratado del Pilar, en Diamante. El auto quedó volcado en uno de sus laterales

En la madrugada del sábado se produjo un accidente vial en calle Andrade, antes de Tratado del Pilar, en la ciudad de Diamante. Allí el conductro de un automóvil Reanul Clio perdió el control del rodado y volcó sobre uno de sus laterales.

Allí concurrió personal del comando radioeléctico de la Departamental Diamante.

Más de 50 equipos se presentaron en Diamante.

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Según manifestó el conductor, un hombre de 39 años, mientras se dirigía hacia su lugar trabajo para cumplir con el turno laboral, perdió el control del rodado generándose el vuelco. No hubo terceros involucrados y el tránsito se mantuvo señalizado y asistido por los policías en el lugar, hasta la finalización de las tareas de remoción, siendo luego normalizada la circulación.

La institución policial recordó las medidas de precaución que se deben mantener al conducir y respetar las normas de tránsito, para evitar la siniestralidad vial y proteger así la vida.

Diamante vuelco Auto
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