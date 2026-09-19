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El gobierno pidió autorización al Congreso para realizar 26 ejercicios militares con fuerzas extranjeras

El gobierno pide al Congreso que autorice 26 ejercicios militares combinados con países aliados y socios entre septiembre de 2026 y agosto de 2027.

19 de septiembre 2026 · 19:48hs
El gobierno pidió autorización al Congreso para realizar 26 ejercicios militares con fuerzas extranjeras

El gobierno remitió al Congreso el proyecto de ley que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de personal y medios del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Ejército Argentino, de la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina para participar en el Programa de Ejercitaciones Combinadas 2026-2027.

La iniciativa, identificada como expediente 0011-PE-2026, abarca el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027 e incluye un total de 26 ejercicios militares conjuntos con países aliados y socios estratégicos.

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Según explicó el gobierno en el mensaje que acompaña el proyecto, estas actividades tienen por objetivo fortalecer el adiestramiento del personal militar, incrementar la interoperabilidad con fuerzas armadas de otras naciones y profundizar los vínculos de cooperación bilateral y multilateral.

Del total de ejercicios previstos, diez son de carácter multilateral, quince bilaterales y uno de oportunidad. Cuatro corresponden al Estado Mayor Conjunto, tres al Ejército Argentino, dieciséis a la Armada Argentina y tres a la Fuerza Aérea Argentina.

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Entre las actividades más relevantes figura el ejercicio naval multinacional UNITAS 2027, cuya sede será la Argentina. Las maniobras se desarrollarán en la Zona Económica Exclusiva argentina y en los puertos de Mar del Plata y Puerto Belgrano, con participación prevista de fuerzas navales de Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Ecuador, entre otros países.

Ejercicios militares

El programa también incluye ejercitaciones con Estados Unidos como Southern Vanguard Patagonia 2027, que se realizará en Chubut con participación de alrededor de 1.000 efectivos argentinos y unos 400 militares estadounidenses, además del ejercicio de fuerzas especiales Tridente, previsto en Puerto Belgrano y Mar del Plata, y los ejercicios Arctic Edge y Estrella Austral, vinculados a operaciones especiales en entornos extremos.

En el plano regional, se destacan las maniobras Avutarda Austral con Chile, Arandú 2026 con Brasil, Fraterno, Acrux, Atlasur e Ibsamar, además de entrenamientos de montaña, operaciones anfibias, ejercicios de defensa aérea y prácticas de control marítimo.

La Fuerza Aérea Argentina participará además de los ejercicios Cruzex 2027 en Brasil, Tradewinds en Trinidad y Tobago y Zorzal con Uruguay. Para estas actividades se prevé el despliegue de aeronaves Hércules C-130, F-16, A-4AR Fightinghawk y Pampa IA-63, entre otros medios.

El mensaje presidencial destaca además que varios de los ejercicios se desarrollan en escenarios de crisis simuladas bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas, mientras que otros están orientados a operaciones de búsqueda y rescate, asistencia humanitaria, control de espacios marítimos, lucha contra amenazas submarinas, operaciones anfibias y protección de recursos estratégicos.

El Gobierno subraya que la autorización solicitada responde a lo previsto en el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional, que atribuye al Congreso la facultad de permitir la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales fuera del territorio argentino. Asimismo, señala que el programa fue elaborado por el Estado Mayor Conjunto y los estados mayores de las tres fuerzas armadas.

En el mensaje elevado al Parlamento, el Poder Ejecutivo aclara también que la participación argentina en estas actividades deberá ajustarse estrictamente al marco legal vigente en materia de defensa, seguridad interior e inteligencia nacional, limitándose a las misiones principales y subsidiarias asignadas al instrumento militar.

Gobierno Congreso militares
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