El Indio Solari será homenajeado en Paraná con música en vivo y actividades abiertas

La jornada se realizará este sábado 8 de agosto e incluirá la colocación de una placa conmemorativa en el edificio del Correo Argentino

La Municipalidad de Paraná realizará este sábado 8 de agosto una jornada especial para homenajear al Indio Solari, declarado Ciudadano Ilustre de la capital entrerriana. La propuesta combinará actos conmemorativos, música en vivo e intervenciones artísticas para poner en valor el vínculo del reconocido músico con la ciudad donde transcurrió parte de su infancia.

Las actividades comenzarán a las 16.30 con el descubrimiento de una placa conmemorativa en el edificio del Correo Argentino , ubicado en 25 de Mayo 114 , lugar donde vivió el artista durante sus primeros años. La ceremonia se desarrollará en el marco de la Ordenanza Nº 10.233 , mediante la cual el Concejo Deliberante lo declaró Ciudadano Ilustre de Paraná.

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El acto contará con la participación del Ensamble Coral Para Voz, dirigido por Marcelo Vargas, que acompañará el momento con una intervención musical.

Desde las 19, la celebración continuará en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo, donde se llevará adelante un festival con entrada libre y gratuita que reunirá distintas expresiones artísticas.

La programación incluirá la presentación de la Orquesta Infanto Juvenil Entrerriana, un set del DJ Lautaro Rodríguez, una Jam Ricotera con la participación de más de veinte músicos, además de los shows de Scaramanzia Tribu y Tangor Pagano.

La propuesta también contará con intervenciones en vivo de los artistas plásticos Maxi Arce y Diego Barzante, además de un patio gastronómico para acompañar la jornada.

Con esta iniciativa, el municipio busca reconocer la trayectoria de uno de los referentes más influyentes del rock argentino y poner en valor su vínculo con Paraná, promoviendo un espacio de encuentro que combine música, arte y memoria colectiva en torno a una figura clave de la cultura popular.