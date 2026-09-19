Marcha de la Bronca: sectores sociales y políticos marcharon contra el modelo en Paraná

Pasado el mediodía de un sábado, diversos sectores sociales, sindicales, estudiantiles y agrupaciones políticas de izquierda se concentraron en la Plaza 1º de Mayo y marcharon por las calles de Paraná hasta la Casa de Gobierno .

La movilización, que contó con una fuerte presencia de agrupaciones juveniles de izquierda, sindicatos y jubilados funcionó como la réplica local de la jornada nacional denominada “Marcha de la Bronca”.

A lo largo del recorrido, los manifestantes expresaron duros reclamos contra el programa económico nacional y dirigieron críticas a las gestiones provincial y municipal. Durante la protesta, los organizadores dieron lectura a un documento que sintetizó las principales demandas del espacio.

Foto: Gentileza Stella Modenesi

Demandas en el plano provincial y municipal

A nivel local, la manifestación repudió las decisiones del gobernador Rogelio Frigerio, señalando cambios en la obra social OSER, la reforma jubilatoria y la política salarial. Asimismo, se visibilizaron problemáticas de la capital entrerriana, tales como:

Despidos masivos en fábricas locales.

en fábricas locales. Vaciamiento educativo y ambiental .

. El conflicto con choferes de colectivo y tarjeteros motivado por la implementación del estacionamiento medido en Paraná.

Ejes del reclamo a nivel nacional

En el ámbito nacional, las protestas centraron sus exigencias en el rechazo a las políticas económicas de Javier Milei. Entre las demandas planteadas se incluyeron:

La anulación de la reforma laboral y el freno a las privatizaciones .

y el . Un aumento inmediato de salarios y jubilaciones .

. La defensa de la universidad y la salud pública , junto con el reclamo por financiamiento educativo.

, junto con el reclamo por financiamiento educativo. El no pago de la deuda al FMI y la protección de los derechos laborales y la situación socioeconómica general.

Pedido de huelga general

La marcha reunió a trabajadores, jubilados, referentes sociales y vecinos autoconvocados. Entre los testimonios, jubiladas expusieron la insuficiencia de sus haberes frente a los costos de servicios esenciales como luz, gas y transporte.

Asimismo, activistas ambientales cuestionaron un fallo judicial vinculado a las fumigaciones en Colonia Ensayo e instaron a sostener la unidad de las luchas. Ante la gravedad de la situación socioeconómica, diversos manifestantes coincidieron en la necesidad de articular los reclamos sectoriales con el objetivo de impulsar una huelga general.

El documento

Hoy nos movilizamos en todo el país para hacer oír una BRONCA que crece desde abajo.

Esta es la bronca de quienes trabajamos y estamos lejos de llegar a fin de mes. La bronca de las y los jubilados que trabajaron toda la vida y hoy tienen que elegir entre comer o comprar sus medicamentos. La bronca de quienes son despedidos mientras los grandes empresarios multiplican sus ganancias. La bronca de un pueblo que ve cómo los poderosos se reparten el país, compran voluntades y pretenden gobernar con las cartas marcadas. Una bronca profunda, nacida frente a tanta desigualdad, tanto atropello y tanta mentira organizada.

El gobierno ultraderechista de Milei está golpeado por las consecuencias de su propio plan, por el rechazo popular, por las luchas que recorren el país y por una sucesión de crisis y escándalos, desde la estafa $LIBRA hasta las denuncias de una corrupción obscena que alcanza a lo más alto del Gobierno. Ahora es imprescindible avanzar hacia la derrota de Milei, sus cómplices y su plan motosierra: en las calles, organizando y movilizando toda la bronca obrera y popular, y reclamando un paro nacional como parte de un verdadero plan de lucha hacia la huelga general.

Bronca porque cierran 30.000 empresas y se destruyen 300.000 puestos de trabajo, mientras premian a quienes fugan capitales. Porque desfinancian los hospitales y después culpan a quienes los sostienen con su trabajo. Porque atacan a la universidad, docentes, estudiantes, y científicos; les quitan los alimentos a los comedores comunitarios y dieron de baja al programa “volver al Trabajo” a 950.000 familias. Porque ajustan a sectores de discapacidad. Porque llaman "libertad" al privilegio de unos pocos y pretenden convertir en delito la protesta de quienes luchamos por nuestros derechos.

Bronca porque persiguen a los artistas, vacían a la cultura y quieren silenciar toda voz crítica.

Bronca porque, a 50 años del golpe genocida, insisten en la impunidad y el negacionismo. Son 30.000, fue genocidio y seguimos reclamando Memoria, Verdad y Justicia.

No son errores ni excesos aislados. Es un plan de guerra contra el pueblo trabajador, impulsado por la clase capitalista, los grandes grupos económicos, los bancos, el imperialismo, el Fondo Monetario Internacional y los fondos buitres. Quieren un país con salarios miserables y sin derechos laborales. Quieren apropiarse de nuestros bienes comunes, las empresas públicas y la tierra, profundizar la dependencia y descargar sobre las mayorías el costo de una deuda externa usuraria y fraudulenta que el pueblo no contrajo y que solo benefició a los especuladores.

Milei no llegó hasta acá solo. Pudo avanzar gracias al apoyo de los gobernadores y a los bloques políticos patronales que le garantizaron leyes, sus vetos, acuerdos y gobernabilidad. El Senado acaba de aprobar, prácticamente por unanimidad, 67 pliegos judiciales enviados por el Gobierno. Jueces que seguirán impartiendo injusticia durante años y ejercerán sus funciones por décadas al servicio del poder económico y de este plan de saqueo, desigualdad y miseria. Los gobernadores no son únicamente cómplices de este gobierno de ultraderecha. En sus provincias descargan el ajuste contra el pueblo trabajador. Algunos se presentan como opositores, pero gobiernan abiertamente para los negocios concentrados de unos pocos.

En Entre Ríos, Frigerio es un ejemplo de esto. Destruyó el IOSPER, nuestra obra social solidaria, para crear la OSER que hoy cubre cada vez menos y se ha puesto al servicio de los negociados de Frigerio y su banda de ladrones. Con la complicidad de otros sectores, aprobó una reforma jubilatoria que elevó los años de aporte y trabajo, destruyó los regímenes especiales y el 82% móvil, le dio discrecionalidad al poder Ejecutivo y ató nuestra Caja a las modificaciones nacionales. A los docentes les prohibió las asambleas en las escuelas, una herramienta histórica de la democracia obrera, les da aumento por decreto cuando las paritarias no salen como quiere, le quitó el presupuesto a los comedores escolares para concesionarlos a una empresa privada, TEKNOFOOD, a la cual le quiere pagar mucho más de lo que destinaba antes y que ya tiene denuncias en otras provincias. Apoyamos a las y los trabajadores estatales entrerrianos, que de la mano de este gobierno han sufrido duros golpes: recortes salariales, profundización de los descuentos por paro, despidos encubiertos en los ministerios, aumentos de pobreza y ahora un intento de reforma del estatuto del empleado público que tiene detrás el acuerdo espurio entre Frigerio y Allende, y bajo la mentira de la “eficiencia” y "transparencia", pretende favorecer al sindicato que le firma todo y dejar afuera de la planta permanente a trabajadores de años de antigüedad. A su vez, repudiamos la denuncia penal realizada a ATE en el marco de una acción de lucha. Es evidente que cuando los trabajadores resisten, la respuesta del gobierno es la represión y la persecución. Así también lo muestra la inacción del gobierno provincial frente a los despidos de fábricas como 3 Arroyos, FADEMI, Valentinuz, Unionbat, entre otras, donde han dejado sin respuesta y solos a sus trabajadores. La política salarial de pobreza también es sostenida por el municipio de Paraná, cuya mesa de negociación está vaciada, y sus trabajadores tienen ya una pérdida salarial del 44%, mientras se profundiza la precarización y el deterioro de las condiciones laborales.

La provincia de Entre Ríos se ubica por encima de los porcentajes de suicidios, muchos de ellos de adolescentes. Este alarmante número se combina con un deterioro cada vez mayor de la educación pública, vinculado a un contexto cada vez más empobrecido, de pobreza e indigencia en el país y nuestra provincia, pero también con políticas educativas de desmantelamiento y dejando sin presupuesto lo poco que había y hay. No hay posibilidad de una educación pública de calidad con reformas educativas de ajuste e inconsultas con la comunidad de las escuelas, con docentes pobres, precarizados y sobre explotados. Denunciamos la complicidad del CGE y al gobierno de Frigerio que además, ha impulsado una política de cierre de escuelas rurales, centros para jóvenes y reformas educativas regresivas.

Nos solidarizamos con las y los tarjeteros de la ciudad, que ven amenazadas 130 fuentes de trabajo por la implementación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), mientras el oficialismo municipal plantea incorporar sólo a 30 trabajadores. Esto se suma a la política municipal en el transporte público que derogó la ordenanza que garantizaba la continuidad de los 180 choferes, facilitó despidos encubiertos, nuevas contrataciones en condiciones más flexibles y precarias y dejó a numerosas familias sin sustento, en un conflicto que hoy se encuentra judicializado.

También denunciamos la responsabilidad de las conducciones de las centrales sindicales. Su pacto permitió que Milei avanzara con su motosierra. La burocracia de la CGT negoció a espaldas de las y los trabajadores y terminó entregando la lucha contra la reforma laboral esclavista. En vez de poner en movimiento la enorme fuerza de la clase trabajadora para derrotarla, convirtió nuestros derechos en moneda de negociación con el gobierno y las patronales, a cambio de preservar sus cajas y privilegios. No sirven las medidas aisladas sin continuidad, ni dividir los reclamos. Necesitamos un nuevo paro general de la CGT como parte de un verdadero plan de lucha nacional votado en asambleas y plenarios de delegados hasta derrotar el programa de las grandes patronales y el FMI.

Desde el primer día de Milei hubo resistencia. Con movilizaciones y reclamos en las calles y paros generales. Esa pelea la vienen dando las y los trabajadores que defienden la universidad pública y gratuita con marchas multitudinarias, quienes defienden la salud pública y los salarios como en el hospital Garrahan. Quienes enfrentan los despidos y defienden sus puestos de trabajo, como los trabajadores de 3 Arroyos y FADEMI. La docencia y las comunidades educativas en todo el país, también la ciencia y la cultura; las organizaciones sindicales combativas, los movimientos sociales; las mujeres y diversidades como la gran marcha del 3 de Junio por “Ni Una Menos” y el 1F; los pueblos originarios; las asambleas ambientales; las personas con discapacidad y sus familias; y todos los sectores que no aceptan ser la variable de ajuste. Abrazamos y apoyamos todas las luchas obreras y populares del país. Que triunfen y que logremos la coordinación de los sectores que damos pelea, desde abajo y en las calles.

Las jubiladas y los jubilados son uno de los mayores ejemplos de esa resistencia. Milei los eligió como víctimas privilegedas de su motosierra, pero ellos respondieron convirtiéndose en luchadores incansables. Miércoles tras miércoles marchan frente al Congreso, enfrentan la represión y muestran que no hay edad para defender la dignidad.

El ataque se ensaña especialmente contra las mujeres y diversidades, que sufren la pobreza, la precarización y la destrucción de las políticas públicas. El Gobierno niega la violencia de género, alienta los crímenes de odio, desmantela programas de asistencia y vuelve a atacar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito conquistado en las calles, mientras busca congraciarse con la Iglesia y el Papa antes de su visita a la Argentina. Frente a esta ofensiva reaccionaria, nos preparamos para participar del próximo Encuentro Plurinacional en Córdoba y fortalecer un movimiento de mujeres y diversidades independiente de los gobiernos y unido a todas las luchas. Las conquistas alcanzadas con la marea verde, el Ni Una Menos y décadas de organización no se negocian ni se entregan.

La discapacidad y la universidad están en lucha y demostraron que se puede hacer retroceder al Gobierno con la movilización nacional. Personas con discapacidad, familias y trabajadores del sector durante meses ganamos las calles denunciando salarios congelados, la precarización laboral y la discriminación. También la corrupción a través de Incluir Salud y la exANDIS que expuso su enorme vaciamiento. Las universidades conquistamos una ley con movilizaciones históricas. Resistimos uno a uno los ataques de este gobierno: los números para denunciarnos por adoctrinamiento, la persecución, y los intentos de disciplinamiento de las gestiones. Estudiantes y trabajadores seguimos exigiendo el cumplimiento de la ley y a las conducciones sindicales, un plan de lucha real y con continuidad para derrotar este brutal ajuste. Porque no alcanza con una ley si Milei pretende desconocerla y seguir descargando el ajuste sobre nuestros derechos.

Denunciamos también el extractivismo que entrega los territorios, el agua y los bienes comunes a las corporaciones. La megaminería contaminante, el fracking, los desmontes y los agronegocios dejan enfermedades y destrucción ambiental mientras producen enormes ganancias privadas. Este saqueo no comenzó con Milei: también lo aplican gobernadores que entregan sus provincias y reprimen a quienes defienden el agua y la tierra. Repudiamos el ajuste y vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional y exigimos presupuesto para los organismos públicos de prevención y respuesta. Nuestros territorios no son zonas de sacrificio. Abajo el RINI, el RIGI, el Súper RIGI y la modificación de la Ley de Glaciares.

En Entre Ríos nos organizamos para frenar los ataques ambientales que sufrimos como la producción de monocultivo de soja, pinos y eucaliptos, la sobre explotación de termas, la instalación en Paysandú de la planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos que afectaría al río y en especial a la ciudad turística de Colón. El sur entrerriano está siendo depredado por el extractivismo millonario de arenas silíceas que es insumo para el Fracking de Vaca Muerta, prohibido por ley en Entre Ríos. Vemos a los poderosos privados elevar terraplenes para desviar cursos de agua para el negocio turístico, inmobiliario y para extender la frontera agrícola ganadera. Además, sufrimos las quemas intencionales permanentes y somos testigos de la destrucción de una enorme biodiversidad. El río Paraná es un centro de vida, no sólo es una vía navegable. Un río que tiene vida propia y es mucho más que extracción de recursos. La “hidrovía” representa hoy, un ícono mercantil del proyecto Neocolonial en curso, que además, es una vía sin control y al servicio de las empresas privadas, la corrupción y el aniquilamiento de nuestro río y su biodiversidad. Ahora se suma a estos ataques el fallo del Superior Tribunal de Justicia que permite que nos sigan fumigando, en un claro ejemplo de la complicidad corrupta de la justicia, y la destrucción que significa la ley de agrotóxicos que este gobierno impulsó y aprobó con complicidad de varios sectores.

Pero el 6 de agosto demostramos que se les puede ganar. La movilización unitaria en el Congreso y en todo el país obligó al Gobierno a retirar los capítulos que ampliaban la extranjerización de la tierra y modificaban la Ley de Manejo del Fuego para favorecer la especulación inmobiliaria. Fue una conquista de las organizaciones ambientales, campesinas, originarias, sindicales, sociales y políticas que enfrentamos juntas la entrega y la represión. Aunque el Senado aprobó el resto del proyecto, incluidos los desalojos exprés y las restricciones a las expropiaciones, quedó un gran antecedente: cuando las luchas se unen y ocupan las calles, podemos hacer retroceder al Gobierno y a sus cómplices. Por eso nos solidarizamos con la heroica lucha sostenida de todas las asambleas socio-ambientales de la Argentina, con los detenidos, sus compañeros y familias en la defensa del agua y los territorios. Repudiamos a los gobiernos nacional, provinciales y municipales extractivistas, sus cortesanos y al lobby minero contaminante, al petrolero y su fracking, y al agronegocio tóxico. Porque lo que presenciamos es el avance de los negocios privados sobre nuestros bienes comunes y el espacio público. En Paraná lo muestran el cierre del espacio de la Escuela de Circo en el Gloria Montoya y la cesión de parte de la vieja terminal a una multinacional de comida rápida.

Denunciamos la violencia y cuasi terrorismo de Estado con que se intenta desalojar ahora mismo a nuestras comunidades originarias de sus territorios ancestrales. Nos pronunciamos contra todos los desalojos y en defensa de los derechos territoriales de los pueblos originarios. Exigimos el cese de la persecución, la criminalización y la violencia estatal contra las comunidades. La tierra no puede seguir concentrada en manos de terratenientes, corporaciones y especuladores mientras miles de familias no tienen dónde vivir. A su vez necesitamos soluciones concretas a la crisis de vivienda y hábitat del pueblo. En Paraná por ejemplo, lo vivimos con los graves problemas en el suministro de agua potable, efluentes cloacales sin tratamiento vertidos al río Paraná y la falta de políticas de vivienda y urbanización para las familias asentadas junto a los arroyos. Una situación cuyas consecuencias pueden ser dramáticas, como mostró el reciente temporal en el que murieron dos vecinas de la ciudad. A nivel nacional esta situación se ve agravada por un gobierno inhumano y anti popular que desregula el mercado de alquileres y agudiza los desalojos afectando críticamente la vida cotidiana de seis millones y medio de familias. ¡Ni casas sin gente ni gente sin casas!

Sumamos nuestra bronca contra la reivindicación del genocidio de la dictadura, la persecución mediante el ciberpatrullaje y el encarcelamiento de quienes luchan. Exigimos la libertad de Eneas Gallo y Milton Tolomeo, presos por protestar contra la reforma laboral, y el desprocesamiento de todas y todos los luchadores. Rechazamos los sumarios para sancionar y despedir a las y los trabajadores de ATE Garrahan y APyT y el intento de despido a su secretaria general, Norma Lezana. Así como la persecución laboral y judicial contra los luchadores de FATE, Ademys, el Subte y los movimientos sociales. Asimismo exigimos la absolución de los 19 luchadores jujeños contra la reforma constitucional del 2023 y de los docentes misioneros. Repudiamos también la decisión de quitarle el refugio político a la familia Villalba, cuyas niñas argentinas fueron asesinadas por el Estado paraguayo. En Entre Ríos repudiamos la causa penal iniciada a ATE por manifestarse contra el ajuste y las reformas regresivas de Frigerio.

No hay salida favorable para el pueblo mientras se destinen miles de millones de dólares al pago de una deuda ilegítima, fraudulenta y usuraria. Cada dólar entregado al Fondo Monetario se les quita a los salarios, las jubilaciones, la salud, la educación y la vivienda. Luchamos por el no pago de la deuda y la ruptura con el FMI. Que la crisis la paguen quienes se enriquecieron y fugaron capitales. Porque esta ofensiva no se limita a la Argentina. El gobierno de Trump busca reafirmar el dominio de Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe. Denunciamos la incursión militar en Venezuela y el secuestro de su Presidente y el saqueo del petróleo y la minería y la profundización del brutal bloqueo económico contra Cuba. Repudiamos también las sanciones, las amenazas, la presencia militar y la intervención de las embajadas y el Departamento de Estado en los procesos políticos y electorales de nuestros países. Más allá de las diferencias que tengamos con cualquier gobierno, defendemos el derecho de los pueblos a decidir su propio destino. América Latina no es el patio trasero de Estados Unidos. Fuera ingleses de Malvinas. Fuera yanquis de América Latina.

No podemos dejar de expresar nuestro repudio al genocidio que el Estado de Israel lleva adelante contra el pueblo palestino, con el respaldo político, militar y económico de Estados Unidos y las principales potencias imperialistas. Los bombardeos, el hambre planificada, los desplazamientos forzados y la destrucción de hospitales, escuelas y viviendas buscan expulsar y aniquilar al pueblo palestino. Denunciamos la complicidad del gobierno de Milei, alineado incondicionalmente con Netanyahu, y exigimos la ruptura de las relaciones políticas, diplomáticas, comerciales y militares con el Estado de Israel. Repudiamos la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y toda su ofensiva imperialista. Basta de genocidio. Viva la lucha del pueblo palestino. Por una Palestina libre, del río al mar.

Desde este escenario levantamos un programa para unir las demandas más urgentes de nuestro pueblo trabajador:

¡Aumento inmediato de salarios, jubilaciones y programas sociales! ¡Ningún ingreso por debajo del costo de la canasta familiar! ¡Abajo los tarifazos! Basta de la política salarial miserable de Frigerio! Rechazamos los aumentos por decreto y exigimos el respeto de las paritarias de las y los trabajadores estatales y docentes.

¡Prohibición de despidos y suspensiones! ¡Reincorporación de todas y todos los despedidos! ¡Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario!

¡Anulación inmediata y total de la reforma laboral esclavista y de todas las leyes, decretos y medidas de ajuste, entrega y privatización impuestos por Milei y sus cómplices! ¡Basta de precarización! ¡Plenos derechos laborales para todas y todos!

¡Aplicación inmediata de las leyes de financiamiento universitario, emergencia pediátrica y discapacidad! ¡Aumento del presupuesto para la salud, la educación, las universidades, la ciencia y la cultura!

¡Defensa de la obra social IOSPER! Rechazamos que el Poder Ejecutivo provincial utilice la caja de la obra social para convertirla en una unidad de negocios y exigimos una obra social al servicio de sus afiliados.

¡Defensa del Garrahan y de todos los hospitales públicos! ¡Basta de sumarios, sanciones y persecución contra dirigentes y luchadores!

¡Restitución de los alimentos y los programas sociales! ¡Reapertura de las inscripciones y aumento de sus montos! ¡Trabajo genuino y asistencia integral para todas las familias que lo necesitan!

¡No a la reforma jubilatoria de Frigerio! Rechazamos el ataque a las condiciones materiales de las y los jubilados actuales y futuros y exigimos el respeto de los derechos previsionales.

¡Condonación de las deudas usurarias que asfixian a las familias trabajadoras! ¡Que el costo recaiga sobre los bancos, Mercado Libre y las fintech que se enriquecieron con la necesidad popular!

¡Basta de negocios con la alimentación escolar! Repudiamos la privatización del sistema de meriendas y desayunos, con contrataciones millonarias a una empresa privada. Defendemos el trabajo y el comercio local, y exigimos alimentos de calidad y saludables para las y los estudiantes.

¡Basta de despidos en Entre Ríos! Defensa de todos los puestos de trabajo y reincorporación de las y los trabajadores despedidos: de los 30 trabajadores de aberturas Valentinuz y de los 180 choferes de colectivos de Paraná, de los 35 trabajadores despedidos de FADEMI en Larroque, de los 100 trabajadores despedidos de Unionbat y de los 20 trabajadores despedidos de Laboratorios Pyam en Gualeguaychú. ¡Reapertura de FATE y 3 Arroyos y reincorporación de todos sus trabajadores!

Entre Ríos lidera el ranking nacional sobre la tasa de suicidios, ¡exigimos presupuesto y un plan de emergencia nacional en salud mental!

¡No a la privatización de las rutas nacionales! ¡No a la ley de consorcios! ¡Por la defensa de los puestos de trabajo de vialidad!

¡Basta de represión y criminalización de la protesta! ¡Libertad y desprocesamiento de todas y todos los luchadores! ¡Cárcel común y efectiva a los genocidas y sus cómplices civiles!

¡No a los desalojos! ¡Reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos originarios!

¡Basta de extractivismo, saqueo y contaminación! ¡Abajo el RINI, el RIGI, el Súper RIGI y la modificación de la Ley de Glaciares!

¡No a las privatizaciones de las empresas y organismos estatales! ¡Reestatización de todas las privatizadas bajo control de sus trabajadores y usuarios!

¡No al pago de la deuda externa usuraria, ilegítima y fraudulenta con el FMI y los fondos buitres! ¡Fuera el FMI!

Nuestra bronca no es la indignación aislada de cada uno. Es una bronca compartida y organizada, que se vuelve encuentro, coordinación y lucha.

Por eso marchamos contra Milei, sus cómplices y todo su plan. Marchamos contra quienes gobiernan para los bancos, las corporaciones y el FMI. Marchamos contra quienes reprimen y persiguen a los que luchan. Marchamos contra el imperialismo, el genocidio en Palestina y la agresión contra los pueblos de América Latina. Pero sobre todo Marchamos por nuestro pueblo Marchamos por nuestros territorios y porque la riqueza de nuestro monte nativo no se mide en ganancias Marchamos por la memoria, por la verdad y por la justicia Marchamos para pegarle una patada al FMI y sus lacayos Marchamos por la historia que nos recuerda que nada puede vencer a un pueblo organizado que pelea por su dignidad Por nuestros jubilados Por nuestras universidades Por el pueblo trabajador que nos demanda, que nos exige y que nos reclama: ¡unidad y victoria de todas las luchas!

¡A organizar y movilizar toda la BRONCA obrera y popular!