El Pitbull que mordió a una niña en Paraná no será sacrificado: quedará con una ONG

La Justicia de Paraná rechazó sacrificar a Max, el pitbull que mordió a una niña, y dispuso que quede bajo la guarda provisoria de una ONG.

La Justicia de Paraná rechazó el pedido de sacrificar a Max, un perro Pitbull que había mordido a una niña, y dispuso que quede bajo guarda provisoria de una ONG.

La Fundación “Mi Reino por un Caballo” comunicó que Max, el perro pitbull involucrado en un episodio en el que un menor resultó mordido, no será sacrificado luego de que la Justicia hiciera lugar al recurso presentado por la organización.

Según informó la ONG, la muerte del animal había sido solicitada por la Fiscalía. Ante esta situación, la entidad decidió intervenir a través de su abogado y se presentó ante la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación de Paraná, en el marco del expediente N.º 327504, para asumir la defensa de Max.

Desde la organización señalaron que la decisión de sacrificar al perro se había tomado a partir de la mordida, pero cuestionaron que, a su entender, no se hubieran contemplado las circunstancias en las que se encontraba el animal. “No desconocemos ni minimizamos que hubo un menor mordido”, expresaron desde la Fundación, aunque remarcaron que quienes trabajan por el bienestar animal consideran necesario analizar también “qué vivió ese animal, en qué condiciones estaba y qué había detrás de su comportamiento”.

En su comunicado, la ONG sostuvo además que Max “no podía contar su historia ni defenderse” y que, sin conocer las circunstancias que atravesaba, su destino podía ser la muerte.

La Justicia rechazó el sacrificio

La Fundación presentó un recurso ante el juez de Garantías de Paraná, Jorge Sueldo, quien hizo lugar al planteo, rechazó la medida de sacrificio y dispuso la guarda provisoria de Max en la ONG.

“Hoy la vida de Max ya no corre peligro”, celebraron desde la organización, que destacó que el animal podrá recibir cuidados y permanecer bajo protección mientras continúa el proceso. “Proteger a las personas y proteger a los animales no deberían ser caminos enfrentados”, afirmaron desde la Fundación, y agregaron: “La respuesta no puede ser simplemente eliminar al animal sin intentar comprender qué ocurrió y qué circunstancias atravesó”. “Hoy Max está vivo”, concluyeron desde la Fundación.