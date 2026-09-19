Rowing ganó y Estudiantes cayó ante el líder en la fecha 15 del Regional.

La décimo quinta fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral dejó una jornada de resultados diferentes para los dos representantes paranaenses . Paraná Rowing consiguió una victoria importante al superar 34-19 a Universitario de Rosario, mientras que Estudiantes afrontó un compromiso de máxima exigencia y terminó cayendo 30-16 frente a Duendes, el líder de la competencia.

Para Rowing, la fecha significó la posibilidad de sumar un nuevo triunfo en una instancia avanzada del certamen. El conjunto paranaense se impuso por 34-19 ante Universitario de Rosario y consiguió una diferencia de 15 puntos al cierre del encuentro. El resultado le permitió quedarse con una jornada positiva y mantener su presencia entre los equipos que buscan terminar de la mejor manera esta parte del campeonato.

Jornada dispar para Rowing y Estudiantes

Foto: Gentileza/Jano Colcerniani

El marcador final mostró una diferencia clara a favor del elenco Remero, que logró superar la barrera de los 30 puntos y dejar a su rival en 19. En una competencia pareja y con pocas fechas por delante, este tipo de victorias adquiere importancia para los equipos que intentan sostener su lugar en la clasificación y llegar de la mejor manera al tramo decisivo del Regional del Litoral.

Del otro lado, Estudiantes tuvo por delante uno de los partidos más importantes de la fecha. El conjunto paranaense se midió con Duendes, que llegaba como líder del Top 10, en un duelo que además enfrentaba al primero con su escolta. Finalmente, el conjunto rosarino se impuso 30-16 y consiguió una victoria por 14 puntos de diferencia.

El resultado representó un golpe para las aspiraciones inmediatas del Albinegro, que no pudo quedarse con un partido de enorme relevancia por la ubicación de ambos equipos en la tabla y dejó pasar la posibilidad de quedar como único puntero del certamen. Duendes, en cambio, aprovechó el enfrentamiento directo para sumar un nuevo triunfo y fortalecer su condición de líder en esta etapa del torneo.

Más allá de la derrota, Estudiantes continúa formando parte del grupo de protagonistas del certamen y tendrá por delante las próximas jornadas para recuperarse y volver a sumar. El duelo ante Duendes dejó, además, una referencia importante de cara a la definición, ya que se trató de un cruce entre dos equipos que llegaron a esta instancia ocupando los primeros lugares.

Así, la décimo quinta fecha tuvo un balance dispar para el rugby paranaense. Rowing logró hacerse fuerte ante Universitario de Rosario y celebró una victoria por 34-19, mientras que Estudiantes no pudo frente al líder y cayó 30-16. Dos resultados diferentes que marcan el presente de los representantes de Paraná en un Top 10 que transita una etapa cada vez más importante.

Con el campeonato entrando en su tramo final, cada jornada adquiere mayor relevancia y los próximos resultados serán determinantes para establecer las posiciones definitivas. Rowing buscará darle continuidad al triunfo conseguido en esta fecha, mientras que Estudiantes tendrá el desafío de recuperarse tras la caída ante Duendes y continuar siendo protagonista en la parte alta de la competencia. Ambos equipos afrontarán las próximas jornadas con objetivos claros, en una etapa donde cada punto puede resultar importante para sus aspiraciones dentro del certamen regional.

La décimo sexta fecha se disputará el sábado 10 de octubre con cinco encuentros. Universitario de Rosario se medirá con Duendes, Jockey de Rosario recibirá a Estudiantes, Jockey de Villa María enfrentará a GER, CRAI jugará ante Santa Fe RC y Rowing será local de Old Resian.