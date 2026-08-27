A dos décadas del lanzamiento de Raro, el álbum que marcó un punto de inflexión en la historia del Cuarteto de Nos.

El Cuarteto de Nos conmemora 20 años de Raro con una propuesta única

A dos décadas del lanzamiento de Raro, el álbum que marcó un punto de inflexión en la historia del rock en español y consolidó la proyección internacional de El Cuarteto de Nos , la agrupación uruguaya festeja este hito con el lanzamiento de Raro Live Session. Esta es una producción audiovisual que busca ofrecer una experiencia inmersiva a sus seguidores.

El proyecto transmedia se aleja del formato de estudio tradicional para situar al espectador dentro del departamento del personaje principal de la portada del disco, el día posterior a su fiesta de cumpleaños.

Filmado íntegramente en primera persona, el recorrido por los espacios revela un ambiente cargado de elementos nostálgicos y referencias ocultas a la historia de la banda.

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La sesión se realizó junto al productor Juan Campodónico e incluye versiones en vivo y con mezcla en Dolby Atmos de canciones emblemáticas como; Nada es gratis en la vida, Ya no sé qué hacer conmigo, Hoy estoy raro, Invierno del ’92 y Yendo a la casa de Damián.

Como parte de esta conmemoración, la banda anunció la gira cápsula Así soy yo, la cual recorrerá únicamente cinco capitales de América Latina entre 2026 y 2027 con un espectáculo conceptual centrado en la evolución de su repertorio durante los últimos 20 años; abarcando desde la etapa de Raro hasta su producción más reciente; Puertas.

Antes de iniciar su recorrido exclusivo por los grandes estadios continentales de este tour aniversario; la agrupación se presentará en Managua como parte de sus fechas programadas en la región.

El concierto está confirmado para el viernes 2 de octubre de 2026 en el parqueo del Estadio Nacional de Fútbol; ofreciendo una oportunidad que los nicaragüenses no nos vamos a perder.