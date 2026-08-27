Tan Bionica confirmó su próximo show en el Movistar Arena El próximo 11 de febrero de 2027 Tan Biónica llega al Movistar Arena. Promete sus clásicos, las canciones de El Regreso y ese clima inconfundible. 27 de agosto 2026 · 13:04hs

Tan Bionica confirmó su próximo show en el Movistar Arena

Tan Biónica llega al Movistar Arena. El próximo 11 de febrero, Chano, Bambi, Diega y Seby se reencuentran con su público en el escenario porteño para una nueva noche inolvidable: sus clásicos, las canciones de El Regreso y ese clima inconfundible que solo Tan Biónica genera cuando arrancan los primeros acordes.

Gira El Regreso Luego del reencuentro histórico de 2023, Tan Biónica agotó entradas en tiempo récord y convocó a más de 500.000 personas en su gira "La Última Noche Mágica", con presentaciones sold out en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez Movistar Arena de Buenos Aires, además de shows en Latinoamérica y Europa. En 2024, esas diez funciones en el Movistar Arena establecieron un récord histórico de mayor cantidad de espectadores en el venue. Más recientemente, con "El Regreso Tour" agotó tres Vélez y actualmente están recorriendo Argentina, Latinoamérica y España, confirmando el vínculo intacto con su público en todo el país.

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Este 11 de febrero, la banda vuelve al Movistar Arena para una fiesta que combina las dos etapas de su historia. Un cruce entre los himnos que marcaron a una generación y las canciones nuevas que ya se sienten propias, con la producción de nivel internacional que Tan Biónica viene desplegando en la gira de El Regreso.