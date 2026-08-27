La medida habilita 300.000 toneladas adicionales para otros países durante 90 días. Argentina quedó afuera porque cuenta con un esquema preferencial propio ampliado a 100.000 toneladas.

Estados Unidos abrió un nuevo cupo de carne, pero Argentina fue excluida por poseer uno propio.

Estados Unidos habilitó un cupo extraordinario de 300.000 toneladas de carne vacuna magra para ingresar con arancel preferencial entre septiembre y noviembre de 2026, con el objetivo de aumentar la oferta y contener los precios internos. Argentina quedó excluida del nuevo volumen, aunque la razón está lejos de ser un cierre de mercado: el país cuenta con una cuota propia.

La decisión fue oficializada por el gobierno de Donald Trump mediante una nueva proclamación presidencial. El esquema permitirá el ingreso de hasta 300.000 toneladas adicionales de recortes de carne vacuna magra durante los próximos 90 días, distribuidas en tres tramos de 100.000 toneladas.

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El primer período comenzará el 1° de septiembre y finalizará el 30 del mismo mes. El segundo se extenderá durante octubre y el tercero comenzará el 31 de octubre, con vigencia hasta completar el volumen disponible o hasta el 30 de noviembre.

El objetivo de Washington es incrementar la disponibilidad de carne para la elaboración de carne picada en un momento en que Estados Unidos atraviesa una fuerte reducción de su stock ganadero y precios elevados para los consumidores. La Casa Blanca argumentó que la producción doméstica resulta insuficiente para atender la demanda y justificó así la apertura temporal del contingente.

Argentina quedó afuera, pero por otro motivo

La particularidad que generó confusión en buena parte de los titulares es que Argentina no figura entre los países habilitados para utilizar estas 300.000 toneladas adicionales.

Sin embargo, la propia resolución estadounidense establece que el volumen extraordinario será asignado íntegramente a “otros países o áreas” y, al mismo tiempo, aclara que la medida no modifica ni afecta el incremento del cupo que ya había sido otorgado a la Argentina durante 2026.

Es decir, la Argentina no perdió una oportunidad que tenía disponible: ya posee un régimen preferencial específico para exportar carne a Estados Unidos.

Estados Unidos abrió un nuevo cupo de carne, pero Argentina fue excluida por poseer uno propio

Ese esquema tuvo una modificación sustancial a comienzos de este año. La cuota argentina pasó de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, luego de que Estados Unidos incorporara otras 80.000 toneladas de acceso preferencial. La ampliación fue presentada como uno de los principales resultados del acuerdo comercial entre ambos países.

La nueva cuota argentina está compuesta por las 20.000 toneladas del contingente histórico y otras 80.000 toneladas adicionales para 2026, destinadas principalmente a carne vacuna deshuesada y recortes magros para uso industrial.

Las exportaciones argentinas crecieron con fuerza

Lejos de estar perdiendo presencia en el mercado estadounidense, Argentina viene aumentando de manera significativa sus ventas.

Durante los primeros cinco meses de 2026, los envíos de carne vacuna argentina a Estados Unidos alcanzaron 41.770 toneladas, lo que representó un crecimiento interanual del 158%, por unos 348 millones de dólares, según datos del IPCVA citados por Reuters.

Estados Unidos abrió un nuevo cupo de carne, pero Argentina fue excluida por poseer uno propio

El salto también se refleja en los primeros meses del año. La Cancillería informó que durante el primer trimestre Argentina exportó 21.400 toneladas de carne bovina deshuesada a Estados Unidos por 175 millones de dólares. El organismo destacó que la ampliación del cupo abrió un margen potencial de entre 600 y 800 millones de dólares adicionales para las exportaciones nacionales.

Incluso los datos estadounidenses muestran que el mercado viene absorbiendo mayores volúmenes de carne argentina. Un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos señaló que las importaciones desde Argentina alcanzaron 42.445 toneladas durante 2025, mientras que para 2026 se esperaba una utilización significativa de los nuevos contingentes.

Un mercado que sigue siendo estratégico

La nueva medida estadounidense responde principalmente a una necesidad interna: aumentar rápidamente la oferta de carne magra para la industria de hamburguesas y contener los precios. Por eso Washington decidió abrir un volumen extraordinario para países que no cuentan con un esquema específico como el argentino.

Para Argentina, el dato central es otro. El país ya tiene habilitadas 100.000 toneladas anuales con condiciones preferenciales, una cifra cinco veces superior a la cuota histórica de 20.000 toneladas.

Por eso, aunque Argentina quedó fuera del nuevo contingente de 300.000 toneladas, no se trata de una nueva barrera comercial contra la carne argentina. Por el contrario, el país cuenta actualmente con un acceso preferencial ampliado y viene incrementando sus exportaciones hacia uno de los mercados de mayor valor para la industria frigorífica nacional.