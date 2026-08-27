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Se sorteó la fase de liga de la Champions League 2026/27: así quedaron los cruces de las potencias

En el Grimaldi Forum de Mónaco, la UEFA definió el fixture del nuevo formato con 36 equipos. El PSG de Luis Enrique defenderá la corona en un camino de ocho partidos inolvidables con cruces estelares de entrada.

27 de agosto 2026 · 14:43hs
Se sorteó la Fase de Liga de la Champions League.

Se sorteó la Fase de Liga de la Champions League.

La UEFA llevó a cabo este jueves el esperado sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 en el Grimaldi Forum de Mónaco, marcando la hoja de ruta para los 36 clubes participantes. Bajo el innovador formato de tabla única, el vigente bicampeón París Saint-Germain y los principales gigantes europeos conocieron a los ocho rivales con los que se medirán buscando la clasificación a los octavos de final.

Los rivales del París Saint-Germain (PSG)

Barcelona (L), Manchester City (V), Roma (L), Aston Villa (V), Galatasaray (L), Villarreal (V), Slavia Bratislava (L) y Como (V).

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Los rivales del Bayern Múnich

Arsenal (L), Atlético Madrid (V), Betis (L), Manchester United (V), Bodo/Glimt (L), Lille (V), Slavia Praga (L) y Viking (V).

Los rivales del Arsenal

Real Madrid (L), Bayern Múnich (V), Borussia Dortmund (L), Betis (V), Lille (L), Napoli (V), Sabah (L), Slavia Praga (V).

Los rivales del Liverpool

Atlético Madrid (L), Inter de Milán (V), Porto (L), Brujas (V), Villarreal (L), Fenerbahçe (V), Lens (L) y Lask (V).

Los rivales del Atlético de Madrid

Bayern Múnich (L), Liverpool (V), Manchester United (L), PSV Eindhoven (V), Fenerbahçe (L), Bodo/Glimt (V), Viking (L) y Stuttgart (V).

Los rivales del FC Barcelona

Manchester City (L), PSG (V), Aston Villa (L), Sporting de Lisboa (V), Feyenoord (L), Galatasaray (V), Como (L), Sabah (V).

Los rivales del Inter de Milán

Liverpool (L), Real Madrid (V), Brujas (L), Borussia Dortmund (V), Shakhtar Donetsk (L), Feyenoord (V), Stuttgart (L) y Slavia Bratislava (V).

Los rivales del Manchester City

El equipo inglés jugará contra: PSG (L), Barcelona (V), Sporting de Lisboa (L), Porto (V), Napoli (L), Leipzig (V), AEK Atenas (L) y Lens (V).

Los rivales del Real Madrid

El club español jugará contra: Inter de Milán (L), Arsenal (V), PSV Eindhoven (L), Roma (V), Leipzig (L), Shakhtar Donetsk (V), Lask (L) y AEK Atenas.

Los rivales del Slavia Bratislava

Inter, PSG, Betis, Roma, Shakhtar, Lille, Stuttgart y Lask.

Los rivales del AEK Atenas

Real Madrid, Manchester City, Roma, Borussia Dortmund, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Lask y Como.

Los rivales del Viking

Bayern Múnich (L), Atlético de Madrid (V), PSV (L), Aston Villa (V), Feyenoord (L), Napoli (V), Sabah (L) y Stuttgart (V).

Los rivales del Lask

Liverpool (L), Real Madrid (V), Porto (L), Sporting Lisboa (V), Fenerbahce (L), Bodo Glimt (V), S. Bratislava (L) y AEK Atenas (V).

Los rivales del Como 1907

PSG (L), Barcelona (V), Manchester United (L), Betis (V), Leipzig (L), Feyenoord (V), AEK Atenas (L) y Lens (V).

Se sorteó la Fase de Liga de la Champions League.

Se sorteó la Fase de Liga de la Champions League.

Los rivales del Suttgart

Atlético de Madrid (L), Inter (V), Brujas (L), PSV (V), Lille (L), Galatasaray (V), Viking (L) y Bratislava (V).

Los rivales del Sabah FC

Barcelona (L), Arsenal (V), Borussia Dortmund (L), Manchester United (V), Napoli (L), Villarreal (V), Slavia Praga (L) y Viking (V).

Los rivales del Slavia Praga

Arsenal (L), Bayern Múnich (V), Aston Villa (L), Porto (V), Villarreal (L), Fenerbahce (V), Lens (L) y Sabah (V).

Los rivales del Lens

Manchester City (L), Liverpool (V), Sporting Lisboa (L), Brujas (V), Bodo Glimt (L), Leipzig (V), Como (L) y Stuttgart (V).

Los rivales del Lille

Bayern Múnich (L), Arsenal (V), Betis (L), Roma (V), Galatasaray (L), Bodo Glimt (V), S. Bratislava (L) y Stuttgart (V).

Los rivales del Napoli

Arsenal (L), Manchester City (V), Brujas (L), Porto (V), Bodo Glimt (L), Villarreal (V), Viking (L) y Sabah (V).

Los rivales del Galatasaray

Barcelona (L), PSG (V), Aston Villa (L), Sporting Lisboa (V), Feyenoord (L), Lille (V), Stuttgart (L) y AEK Atenas (V).

Los rivales del Feyenoord

Inter (L), Barcelona (V), Porto (L), Betis (V), Leipzig (L), Galatasaray (V), Como (L) y Viking (V).

Los rivales del Fenerbahce

Liverpool (L), Atlético de Madrid (V), Roma (L), Aston Villa (V), Villarreal (L), Shaktar Donetsk (V), Slavia Praga (L) y Lask (V).

Los rivales del Leipzig

Manchester City (L), Real Madrid (V), PSV (L), Manchester United (V), Shakhtar Donetsk (L), Feyenoord (V), Lens (L) y Como (V).

Los rivales del Bodo Glimt

Atlético de Madrid (L), Bayern Múnich (V), Borussia Dortmund (L), Brujas (V), Lille (L), Napoli (V), Lask (L) y Lens (V).

Los rivales del Villarreal

PSG (L), Liverpool (V), Manchester United (L), Borussia Dortmund (V), Napoli (L), Fenerbache (V), Sabah (L) y Slavia Praga (V).

Los rivales del Shakhtar Donetsk

Real Madrid (L), Inter (V), Sporting Lisboa (L), PSV (V), Fenerbahce (L), Leipzig (V), AEK Atenas (L) y S. Bratislava (V).

Los rivales del PSV

Atlético de Madrid (L), Real Madrid (V), Brujas (L), Porto (V), Shakhtar Donetsk (L), Leipzig (V), Suttgart (L) y Viking (V).

Los rivales de Sporting de Lisboa

Barcelona (L), Manchester City (V), Manchester United (L), Roma (V), Galatasaray (L), Shakhtar Donetsk (V), Lask (L) y Lens (V).

Los rivales de Manchester United

Bayern Múnich (L), Atlético de Madrid (V), Roma (L), Sporting Lisboa (V), Leipzig (L), Villarreal (V), Sabah (L), Como (V).

Los rivales de Roma

Real Madrid (L), PSG (V), Sporting Lisboa (L), Manchester United (V), Lille (L), Fenerbahce (V), S. Bratislava (L) y AEK Atenas (V).

Los rivales del Betis

Arsenal (L), Bayern Múnich (V), Porto (L), Borussia Dortmund (V), Feyenoord (L), Lille (V), Como (L), S. Bratislava (V).

Los rivales del Aston Villa

PSG (L), Barcelona (V), Borussia Dortmund (L), Brujas (V), Fenerbahce (L), Galatasaray, Viking y Slavia Praga (V).

Los rivales del Porto

Manchester City (L), Liverpool, PSV, Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praga y Lask.

Los rivales del Borussia Dortmund

Inter, Arsenal, Real Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo Glimt

Los rivales del Brujas

Liverpool (L), Inter (V), Aston Villa (L), PSV (V), Bodo Glimt (L), Napoli (V), Lens (L) y Stuttgart (V).

Un formato consolidado y sin margen de error

En esta segunda edición bajo el "modelo suizo", la clásica fase de grupos quedó definitivamente en el pasado. Los 36 equipos clasificados disputarán ocho partidos (cuatro como local y cuatro como visitante) ante rivales definidos mediante un software automatizado tras la asignación de los bombos.

Cabe recordar que los primeros ocho de la tabla general accederán de forma directa a los octavos de final, mientras que los ubicados entre el puesto 9 y el 24 jugarán un playoff de ida y vuelta para completar los cruces. Los que finalicen del lugar 25 al 36 quedarán eliminados sin chance de caer a la Europa League.

Champions League y su camino a Madrid 2027

La acción oficial arrancará entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026 con la disputa de la Jornada 1 y se extenderá hasta el 27 de enero de 2027. La edición número 72 de la máxima competición europea de clubes tendrá su partido definitorio el 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid, donde se coronará al nuevo rey de Europa.

Champions League UEFA Liga Mónaco
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