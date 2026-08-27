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Copa Sudamericana: Boca versus San Pablo, con fecha confirmada para los cuartos de final

La ida se disputará en La Bombonera el martes 8 de septiembre, mientras que la vuelta será una semana después en el Morumbi.

27 de agosto 2026 · 14:00hs
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Boca y San Pablo chocarán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en lo que será uno de los cruces más atractivos de un cuadro que se terminó de confirmar luego de la victoria de Independiente Santa Fe sobre River. A poco más de una semana de que se vean las caras, Conmebol confirmó las fechas y horarios del cruce.

Cuándo juega Boca vs. San Pablo los cuartos de final de la Copa Sudamericana

La ida de los cuartos de final entre Boca y San Pablo será el martes 8 de septiembre, a las 21.30, en La Bombonera. Por su parte, la vuelta, que se jugará en el Morumbi, se disputará el 15 de septiembre a la misma hora.

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Luego de dejar en el camino a Recoleta, el próximo rival de Boca será el conjunto Tricolor, que le ganó 3-1 a Bolívar en Brasil y se llevó la serie por un global de 4-2. San Pablo llegó a cuartos de final tras finalizar primero en un grupo que compartió con O'higgins, Millonarios y Boston River, lo que le permitió evitar la instancia previa y encontrarse directamente con Bolívar en octavos.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

Boca San Pablo Copa Sudamericana Conmebol
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